Previziuni optimiste pentru evoluţia leului

Previziuni optimiste pentru evoluţia din acest an a monedei naţionale pe piaţa de schimb interbancar! Aprecierea leului va începe în a doua parte a anului, astfel că la sfîrşitul lui 2008 cursul se va plasa în jurul cotei de 3,5 lei /euro. Bancherii fondatori ai Asociaţiei Analiştilor Financiar Bancari din România consideră că leul are mari şanse să se întărească în ultimele două trimestre, susţinut fiind de dobînda înaltă pe piaţa internă şi pe fondul unei posibile îmbunătăţiri a situaţiei din pieţele financiare internaţionale. Bancherii au vehiculat pentru 2008 cursuri ale cotei leului cu un minim de 3,45 lei/euro şi un maxim de 3,52 lei/euro. Deprecierea puternică a monedei naţionale a început la mijlocul anului trecut, de la un nivel minim de 3,1112lei/euro (2 iulie 2007), la un maxim de 3,7695 lei/euro (24 ianuarie 2008). Cel mai mare sprijin pentru aprecierea leului în acest an va veni din faptul că „BNR nu va utiliza cursul de schimb pentru a echilibra deficitul de cont curent al României”, a explicat economistul şef al BRD-Groupe Societe Generale, Florian Libocor.