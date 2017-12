Prezentare pentru Liga Campionilor la CSV 2004 Tomis

Campioana României la volei feminin, CSV 2004 Tomis Constanţa, a organizat ieri, la hotelul Palm Beach din Mamaia, conferinţa de presă obligatorie pentru toate participantele din Liga Campionilor, cu două săptămâni înainte de primul meci pe teren propriu. În faţa jurnaliştilor s-au prezentat Costinel Stan, noul preşedinte al clubului (l-a înlocuit pe Cristian Zgabercea, care a rămas preşedinte onorific), directorul sportiv Radu Jeleboglu, antrenorul principal Darko Zakoc, jucătoarea Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei, şi Sorin Lucian Ionescu, ofiţerul de presă al clubului. Principalul subiect al discuţiilor l-a reprezentat participarea echipei în Liga Campionilor. Aflată la a doua participare consecutivă în această competiţie, CSV 2004 Tomis va debuta pe 23 octombrie, în deplasare, cu Robur Tiboni Urbino (Italia). Peste o săptămână urmează meciul de pe teren propriu cu Schweriner SC (Germania), iar pe 13 noiembrie vine la Constanţa favorita grupei, Dinamo Kazan (Rusia). Pe 21 noiembrie, Tomis se va deplasa la Kazan, pe 5 decembrie joacă la Schwerin, iar pe 11 decembrie va primi vizita formaţiei italiene.

A DOUA PARTICIPARE ÎN LIGĂ, O MARE PERFORMANŢĂ PENTRU TOMIS. „Este o performanţă uriaşă să jucăm din nou în Liga Campionilor. În această grupă, noi suntem outsideri în faţa adversarilor din grupă, de aceea fiecare victorie în parte, pe care suntem convinşi că le vom obţine, vor fi foarte de apreciat. Vreau să amintesc că Tomis este echipa de volei din ţara noastră cu cea mai importantă performanţă în sezonul trecut, respectiv bronzul din Cupa CEV, a doua cupă ca valoare din voleiul european. În faţa clubului nostru stau acum două obiective mari şi late. În primul rând cel de organizare, pentru că este extraordinar de greu să facem faţă tuturor cerinţelor de organizare ale CEV. În al doilea rând, este vorba despre participarea în sine, despre obiectivul de performanţă. Ne propunem o participare cât mai bună în Ligă, chiar un meci frumos, eventual o victorie-două, să fim cât mai aproape de nişte adversari foarte buni. Vreau să precizez că toate formaţiile din Liga Campionilor au bugete mult mai mari decât echipa noastră. Noi la ora actuală suntem ajutaţi de Consiliul Judeţean. Constanţa este un oraş unic, cu trei echipe de Liga Campionilor într-un sezon, la handbal masculin şi la volei”, a spus preşedintele Costinel Stan. „Este o performanţă mare pentru acest club să joci doi ani la rând în cea mai importantă competiţie din voleiul european. E bine că România are două echipe în Ligă, le urez succes şi celor de la Dinamo Bucureşti. Faţă de anii trecuţi, Liga începe mai devreme şi este o problemă pentru noi. Nu am putut menţine jucătoarele de anul trecut, echipa este nouă şi mai avem nevoie de timp pentru omogenizare. Cred că în aproximativ o lună vom fi într-o formă bună”, a declarat antrenorul Darko Zakoc. „Ne bucurăm pentru a doua participare consecutivă în Liga Campionilor. Sper să jucăm cât mai bine şi să mulţumim publicul care va veni la sală. Echipa este nouă, nu am avut mult timp pentru pregătire, dar sperăm să creştem de la meci la meci, să facem jocuri de o bună calitate. Avem adversari puternici în grupă, dar asta nu înseamnă că noi suntem outsideri. Vom încerca şi anul acesta să ieşim din grupă şi să putem spune că şi România contează în Europa”, a afirmat Claudia Gavrilescu.

NUMĂR MINIM DE SPECTATORI LA MECIURILE DIN LIGĂ. „Prin intermediul dumneavoastră vreau să fac din nou un apel către public, la fel ca anul trecut. Avem obligaţia ca la fiecare meci din Ligă să fie minimum 800 de spectatori, aşa că invit toţi iubitorii de sport din Constanţa să fie alături de noi şi să încurajeze echipa în timpul meciurilor”, a spus Radu Jeleboglu.

TOMIS ŞI-A PROPUS LOCUL 2 ÎN GRUPĂ! „Meciul de la Urbino se anunţă foarte greu pentru că este debutul. Dacă noi reuşim acolo un rezultat bun, vom avea încredere în propriile forţe pentru viitor. Obiectivul nostru este să mergem mai departe din această grupă. Am avut puţin noroc la tragerea la sorţi. Dacă Dinamo Kazan este foarte puternică şi cred că va ajunge în semifinalele Ligii, celelalte două echipe sunt cam de nivelul nostru. Noi, Urbino şi Schwerin ne luptăm pentru locul 2, iar dacă în primele două meciuri reuşim rezultate bune, şansele ne cresc. După aceste prime două meciuri ne va fi mai clar care sunt şansele de calificare”, a declarat antrenorul principal Darko Zakoc.

Din cele şase grupe ale Ligii Campionilor, primele două clasate vor obţine calificarea pentru play-off 12. Dacă gazda Final Four se va număra printre aceste 12 echipe (fapt aproape sigur), atunci va obţine calificarea şi o formaţie de pe locul 3, cu cel mai bun punctaj. Următoarele patru ocupante ale poziţiei a treia vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.