Prima duminică a postului Paștelui – Duminica Ortodoxiei

16:45:42 / 05 Martie 2017

Snapani si fara respect fatza de popor ! CATA MINCIUNA SI HOTZIE ?!?

Care : pnl, pdl, psd, usr, usb, pmp............. , cu totzii avetzi aceiasi origine comunista, sangele vostru este chiar rosu, dar de fosti comunisti din tata-n fiu, acum unde tzinetzi, unde pastratzi carnetul rosu de membru de partid pcr, cred ca-l pastratzi fiecare la loc ferit si bine pazit de ochii lumii, ca nu se stie cum se intoarce roata istoriei si daca se intoarce comunismul schimbatzi imediat foaia politica ( calimera politica ) si atzi fi cei mai " devotatzi ", pe cuvant, daca am mai putea avea loc de voi : liberalii, tzaranistii, psedistii, pedelistii, piempistii, useristii, basistii, johanistii infocatzi de azi, si cine stie........ , poate comunistii de maine, ca voi, politicienii avetzi mult tupeu si va intoarcetzi dupa cum sufla ( bate ) vantul in politica ?! Noi, oamenii de rand, ne-am invatzat cu naravurile politicienilor, care din patru in patru ani, ne : mintzitzi, bagatzi in seama, felicitatzi, promitetzi pana-n luna si pana-n stele, dupa care ne uitatzi si va vedetzi de a voastra imbogatzire, cum se face ca noi, romanii de rand, saracim continuuu si voi, politicienilor prosperatzi si acumulatzi averi imense, bugetari fiind, Unde-i iubirea de : semeni si de DUMNEZEU, NU AVETZI FRICA DE DUMNEZEU !!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!!