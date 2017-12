Primăria Romei a aprobat proiectul noului stadion al echipei AS Roma

Conducerea clubului de fotbal AS Roma a ajuns la un acord cu Primăria capitalei Italiei în privința construirii noului stadion pentru gruparea giallorossa, un proiect vechi de cinci ani, aflat însă într-un punct mort de mai multe luni. „Această administrație a ajuns la un acord care prevede un nou proiect inovator, un proiect 2.0. Viitorul stadion trebuie să fie respectuos față de mediul înconjurător și în interesul cetățenilor. Proiectul va fi realizat respectându-se termenele și normele”, a declarat primarul Romei, Virginia Raggi, care a ținut să asiste la această reuniune decisivă în ciuda unor ușoare probleme de sănătate cu care s-a confruntat pe parcursul săptămânii trecute. „Suntem foarte mândri că am ajuns la un acord care va îmbunătăți proiectul. Este o zi istorică”, a declarat la rândul său directorul general al clubului AS Roma, Mauro Baldissoni. Aleasă în luna iunie în funcția de primar, Virginia Raggi s-a arătat până acum reticentă în privința proiectului noului stadion, decis în mandatul predecesorului său Ignazio Marino, care urmează să fie ridicat în cartierul Tor di Valle, în sud-vestul capitalei italiene. Raggi a reproșat, în primul rând, suprafața prea mare rezervată unui cartier de afaceri, care va fi construit în apropierea stadionului și care urma să cuprindă trei turnuri înalte. „Volumul birourilor a fost redus la 60% pentru cartierul de afaceri, nu vor mai exista turnuri, ci clădiri mai joase, integrate în panoramă”, a anunțat primarul Romei. După construirea noului stadion, AS Roma va părăsi actuala sa arenă, Stadio Olimpico, pe care o împarte cu rivala Lazio, dar pe care mai evoluează și selecționatele de rugby și fotbal ale Italiei. Lansat în 2012, proiectul este evaluat la 1,3 miliarde euro și va permite Romei să devină a doua echipă mare din Serie A care deține propriul stadion, după Juventus Torino, a cărui arenă a fost inaugurată în 2011.