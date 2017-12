Primarul Agigei refuză să-l împroprietărească pe cel mai valoros pugilist român al momentului

Pe lîngă sutele de acuzaţii care i se aduc primarului pedist al comunei Agigea, Ion Ioniţă, a mai ieşit la iveală încă una, care vine din partea lui Gabriel Gheorghe, tatăl lui Ionuţ Gheorghe, pugilistul român medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de vară de la Atena, desemnat de Federaţia Română de Box sportivul numărul 1 al anului 2004. Gabriel Gheorghe acuză că, deşi fiul său a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Agigea în anul 2000, calitate care îi îndreptăţeşte prin lege să primească un teren din partea Primăriei, nici pînă astăzi nu a beneficiat de acest drept. Mai mult decît atît, el spune că în aceeaşi situaţie se află şi antrenorul fiului său, Aurică Simionescu, precum şi preşedintele Box Club Mira Agigea, Mircea Iacob, care, de asemenea, primesc din partea lui Ion Ioniţă, de mai bine de şase ani, numai promisiuni. “Primarul Ioniţă a vrut să ne ofere suma de 50 de milioane de lei în schimbul terenului care i se cuvine fiului meu prin lege, iar consilierii PSD de atunci s-au împotrivit, pentru că au considerat că nu este normal, din moment ce legea prevede acordarea de teren. Eu am contactat deja un avocat, care m-a asigurat că procedura este destul de simplă, şi intenţionez să dau Primăria Agigea în judecată. Atunci cînd am mers să vorbesc cu primarul mi-a zis că pe el nu îl obligă nimeni să ne dea acest teren şi că îl vom vedea cînd va avea el poftă. Viceprimarul de la Agigea, Gheorghe Hemeş, s-a oferit să ne ajute, pentru că este de părere că Primăria va pierde dacă vom ajunge în instanţă“, a declarat Gabriel Gheorghe. Afirmaţiile sale sînt susţinute de antrenorul Mircea Iacob, care afirmă că, din anul 2000 este dus cu… promisiuni de către primarul Ioniţă şi că situaţia nu s-a schimbat cu nimic nici după ce problema a fost adusă şi în atenţia prefectului Dănuţ Culeţu.

“Primarul ne-a spus că va face infracţiuni cît are chef, pentru că mai rău de atît nu poate ajunge“

Contactat telefonic, primarul Ion Ioniţă nu a găsit o formă mai bună de a se apăra decît acuzîndu-I pe consilierii locali PSD, adică exact pe cei despre care tatăl pugilistului a spus că l-au împiedicat pe edil să încalce legea, compensînd terenul cu o sumă de bani. “Eu am încercat, la vremea respectivă, să îi ofer lui Ionuţ Gheorghe suma de 50 de milioane de lei, dar am fost împiedicat de consilierii locali PSD. Ceea ce spus eu poate fi dovedit cu acte“, a declarat Ioniţă. Replica din partea consilierilor locali PSD a venit prompt, prin vocea consilierului Cristian Cîrjaliu, care a declarat că în acţiunile primarului nu există altceva decît rea voinţă. “Dacă primarul ar fi vrut să îi premieze pe acest sportiv ar fi putut să o facă în perioada 2000-2004, în care conducea în Consiliul Local cu majoritate de 3/4. În acest timp, orice hotărîre iniţiată de el ar fi putut să treacă fără probleme. Noi nu ştim în ce bază trebuie premiat acest băiat, pentru că nu ne-a arătat nici o lege sau vreo hotărîre de Consiliu Local care să prevadă acest lucru. Nu putem să vedem nici măcar hotărîrile de Consiliu pe care le-am votat în urmă cu o săptămînă, pentru că primarul le ţine la el în birou, sub cheie. Primarul ne-a spus că va face infracţiuni cît are chef, pentru că mai rău de atît nu poate ajunge. Atît timp cît justiţia nu îşi face treaba, seria de infracţiuni săvîrşite de primarul Ioniţă va continua la nesfîrşit. Chiar acum am în faţă o adeverinţă semnată de primar pentru o construcţie, care se presupune că este ridicată, în fapt, lucrările nefiind demarate încă“, a declarat Cîrjaliu.