Primii olimpici tricolori au plecat spre Brazilia

Primii sportivi din echipa olimpică a României au plecat duminică dimineață, de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă“, la Rio de Janeiro, pentru Jocurile Olimpice de vară, care se vor desfășura în perioada 5-21 august. Cei 13 sportivi și două rezerve care au plecat în Brazilia duminică sunt componenți ai loturilor de box, judo, scrimă, atletism și înot: Mihai Nistor (box, categoria +91 kg); Daniel Natea (judo, categoria +100 kg); Mircea Alexandru Croitoru (judo, categoria +100 kg, partener de antrenament); Mălina Călugăreanu (floretă individual), Tiberiu Dolniceanu (sabie individual), Simona Gherman, Simona Pop, Ana-Maria Popescu (toate trei la spadă individual și echipe); Loredana Dinu (rezervă la spadă echipe); Mihai Donisan (săritura în înălțime); Robert Glință (înot, 100 m spate), Norbert Trandafir (înot, 50 m liber, ștafetă 4x100 m liber), Marius Radu (înot, 100 m liber, ștafetă 4x100 m liber), Alin Coste (înot, ștafetă 4x100 m liber), Daniel Macovei (înot, ștafetă 4x100 m liber).

„Nu mă duc doar să mă plimb până la Rio. Merg după titlul olimpic, asta mi-am propus de când am început pregătirea. Sper să fiu cap de serie la tragere. Din ce știu, intru în concurs pe 9 august, iar ca greutate sunt bine. Am 103 kilograme, sunt în categoria mea, am slăbit de la 118”, a spus pugilistul Mihai Nistor.

„Am început pregătirea pentru Jocurile Olimpice acum 16 ani, așa că sunt pregătit și îmi doresc foarte mult să iau o medalie. Știu ce adversari o să am, iar în semifinale îl voi întâlni pe japonezul Hisayoshi Harasawa, pe care l-am bătut, de curând, la Mastersul din Mexic. Cred că pot să-l bat și a doua oară. Până în semifinale mai am și alte meciuri, normal, dar merg acolo să câștig. Am calculat și vârful de formă ar trebui să îl prind la Rio”, a explicat judoka Daniel Natea.

„Nu mă așteptam să mai prind aceste Jocuri Olimpice. Săptămâna asta am aflat că sunt nevinovat și am prins echipa. Sunt foarte fericit că plec și că am trecut peste această perioadă dificilă. Acum o să mă concentrez doar pe calificări și pe finala la săritura în înălțime”, a declarat atletul Mihai Donisan.

„Mai avem încă o săptămână și jumătate de pregătire până la debutul concursului și sperăm să facem o figură frumoasă acolo. Nu e un capăt de lume dacă nu se scoate rezultat, dar, la cât de bine suntem pregătiți, eu zic că o să ne întoarcem cu medalii acasă”, a adăugat sabrerul Tiberiu Dolniceanu.

„Merg la Rio cu gândul la îmbunătățirea propriilor performanțe și cu speranța de a prinde cel puțin o semifinală. Contează cum vor înota și ceilalți, dar eu am încredere în mine și cred că este posibil să prind chiar și finala”, a completat înotătorul Robert Glință.

Olimpicii tricolori se vor deplasa în zece etape la Rio de Janeiro, următoarele grupuri urmând să plece pe 27 iulie, 29 iulie, 1 și 2 august, 4 august, 6, 7, 8 și 12 august. România va deplasa în total la Rio un lot alcătuit din 97 de sportivi și 7 rezerve, la 15 discipline, cele mai mari loturi fiind cele de la atletism (23 sportivi) și canotaj (18).

