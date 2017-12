Privind în jos spre... Brâncuși

În urmă cu 140 de ani, pe 19 februarie, într-un sătuc gorjean, Hobița, se năștea părintele „Păsărilor măiestre”, al „Coloanei infinitului” și al multor alte capodopere intrate în istoria artei, motiv pentru care anul 2016 a fost declarat, în România, „Anul Constantin Brâncuși”.

Marele sculptor este omagiat și la Constanța, locul exilului unui alt mare artist al umanității, Publius Ovidius Naso, printr-o expoziție-eveniment, organizată sub înaltul patronaj al Comisiei Naţionale a României UNESCO, inedită atât prin conținut, ex libris-uri înrămate, cât și prin modul de amplasare - direct pe podeaua uneia dintre sălile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), situată la etajul al II-lea. Cele aproximativ 200 de ex libris-uri au fost realizate într-un timp-record de peste 200 de artiști consacrați, tineri, studenți și masteranzi din Constanța, București, Timișoara, Lăzărea.

„Ideea acestei expoziții îi aparține lui Florin Stoiciu, fostul meu elev, acum conferențiar. Eu sunt dezamăgit că după 1990 nu se mai lucrează gravură. Este și scumpă, materialele sunt scumpe, este și multă lene. Mă bucur că Florin Stoiciu a reușit să adune oameni nemaipomeniți, artiști care nu au mai făcut niciodată gravură și artiști consacrați. Este o instalație care transmite, nu una fără sens și fără gust. Uitați ce frumoasă este lumea care se... caută aici”, a spus acad. prof. univ. dr. Mircia Dumitrescu.

„AM REUȘIT SĂ FACEM ÎNTR-O LUNĂ CEEA CE ALȚII N-AR FI FĂCUT NICI ÎNTR-UN AN”

„Ne bucurăm că ați cutezat să veniți aici, pe această vreme friguroasă. 5 mai 2016. Este prima acțiune legată de Brâncuși pe care o inițiem. I-am spus „Ex libris” fără să aibă conotația cuvântului pe care dvs. îl cunoașteti din DEX. Este un „Ex libris” virtual, legat de România. Nu are legătură cu biblioteca fizică, este o bibliotecă virtuală. Această expoziție este un eveniment. Este „Anul Brâncuși“. Am pornit acest demers mai mult în glumă, în urmă cu o lună, când i-am întrebat pe studenți dacă vor să facem o astfel de expoziție. Ei au răspuns „Da!”. (...) Această expoziție a presupus un efort extraordinar. Am reușit să facem într-o lună ceea ce alții n-ar fi făcut nici într-un an”, a spus managerul de proiect, conf. univ. dr. Florin Stoiciu de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. „Este esențial pentru public să cunoască ceea ce s-a pierdut în urmă cu mult timp: respectul față de multiplicare, față de gravură. Folosim digitalul, dar nu știm ceea ce a fost la bază. Ei bine, ceea ce se vede pe jos este baza a ceea ce înseamnă multiplicare în momentul de față”, a adăugat dr. Stoiciu.

„Faptul că 200 de artiști participă la această expoziție inițiată de Florin Stoiciu este un lucru extraordinar. Ne-am implicat cu tot sufletul. Ne bucurăm de prezența publicului și de acest inedit vernisaj cu lucrările pe jos, care amintește și de faptul că Brâncuși a plecat de jos”, a subliniat cunoscutul grafician prof. dr. Aurel Bulacu.

Printre ex libris-urile de pe jos se află și o partitură inedită de George Enescu, iar printre constănțenii care expun gravură se numără Marieta Besu, Gheorghe Caruțiu, Ion Tițoiu, Tudor Tițoiu, precum și Gina Costescu, unul dintre curatorii acestui eveniment.

Vernisajul expoziției „Ex libris - Constantin Brâncuși”, care a avut loc pe 5 mai, la MINAC, a fost susținut de conf. univ. dr. Florin Stoiciu, în prezența echipei organizatorice de la Universitatea „Ovidius”: decanul Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Hanțiu, lect. univ. dr. Lelia Rus-Pîrvan, lect. univ. dr. Sânziana Romanescu și Gina Costescu, masterand.

Expoziția „Ex libris - Constantin Brâncuși” va rămâne deschisă la MINAC până pe 12 mai, iar sâmbătă, de la ora 13.00, conf. univ. dr. Florin Stoiciu și asist. univ. dr. Răzvan-Constantin Caratănase de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Grafică, vor susține un simpozion despre gravură. Pe 10 mai va apărea și un catolog al expoziției „Ex Libris - Constantin Brâncuși”. Impresionanta expoziție, realizată de unii dintre cei mai importanți pictori, sculptori și gravori ai momentului din România și de studenții lor, va fi itinerată la Muzeul de Artă Tulcea și în alte instituții de cultură din țară, precum: Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Bucureşti, Muzeul Cotroceni, Muzeul Peleş, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin. Muzeul de Artă Târgovişte, Muzeul de Artă Târgu Jiu și Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Considerată un eveniment-pilot, expoziția va continua în 2017 cu o Bienală Internaţională „Ex Libris - Constantin Brâncuşi”.

