Până acum, ziua sa de naștere trecea aproape neobservată. Însă de anul acesta, de când 19 februarie este sărbătorită, pentru prima dată, ca „Zi națională Constantin Brâncuși”, autoritățile au început să-și amintească de geniul născut la Hobița, dar care a ales să meargă pe jos la Paris pentru a-și îndeplini menirea de creator, de mare sculptor. Acum, la 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși (19 februarie 1876 - 16 martie 1957), se încearcă ridicarea unui muzeu dedicat marelui sculptor și, tot acum, Ministerul Culturii și Institutul Naţional al Patrimoniului și-au propus să reia demersurile de înscriere a ansamblului Brâncuşi de la Târgu Jiu pe lista patrimoniului mondial UNESCO, conform anunţului făcut, miercuri, de ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu.

De asemenea, la Târgu Jiu se desfășoară, între 18 și 20 februarie, o serie de manifestări culturale. De parcă se aștepta împlinirea a 140 de ani de la naștere pentru ca Brâncuși să fie sărbătorit așa cum se cuvine.

Și totuși, fără a se gândi la un an aniversar sau la o „zi națională”, un regizor britanic, Peter Greenaway, s-a hotărât să-l onoreze pe genialul sculptor, dedicându-i un film: „Walking to Paris”. Totul în condițiile în care statul român nu are bani suficienți pentru a cumpăra „Cumințenia pământului”. Fără a uita că statul român, condus de partidul comunist, ce-i drept, a refuzat cândva moștenirea lui Brâncuși, ne întrebăm și acum: „Oare îl merităm pe Brâncuși?!”.

