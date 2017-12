Problema vizelor nu ne face prea populari în România

Adjunctul asistentului secretarului de stat, Biroul pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice din Departamentul de Stat american, Pamela Quanrud, a subliniat, într-un interviu acordat AGERPRES, că problema dificultăţii cu care românii obţin vizele nu este un semn de rea-voinţă, ci este motivată de existenţa unui pachet de legi foarte stricte în ceea ce priveşte imigraţia. De asemenea, Pamela Quanrud a evidenţiat şi stadiul avansat al negocierilor dintre SUA şi România în ceea ce priveşte scutul antirachetă. Oficialul american a vorbit şi despre modul în care documentele publicate de site-ul WikiLeaks au influenţat relaţiile dintre SUA şi alte state, inclusiv România.

Pamela Quanrud s-a aflat pentru câteva zile, săptămâna trecută, într-o vizită, la Bucureşti. Oficialul american susţine că negocierile dintre SUA şi România privind scutul antirachetă merg foarte. Până în prezent, au existat deja patru runde de negocieri şi de fiecare dată s-a avansat în discuţii. “Decizia de la Consiliul Rusia-NATO, tot de la Lisabona, unde Rusia şi-a exprimat dorinţa sinceră de a conlucra cu Alianţa în sfera apărării antirachetă consfinţeşte aspiraţia pe care am avut-o pentru Rusia în domeniul apărării antirachetă”, susţine Pamela Quanrud. Încă nu s-au luat decizii cu privire la locaţiile de plasare a interceptorilor. În ceea ce priveşte colaborarea dintre Rusia şi SUA cu privire la scutul antirachetă, această colaborare va avea loc sub umbrela relaţiilor dintre NATO şi Rusia, după cum a precizat oficialul american. Adjunctul asistentului secretarului de stat, Biroul pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice din Departamentul de Stat american a ţinut să dezmintă şi existenţa unui acord secret între SUA şi Rusia pe acest subiect. “Atât secretarul apărării, Robert Gates, cât şi secretarul de stat Hillary Clinton au spus, în timpul audierilor din Congres, că nu există un acord secret cu Rusia. Acordul este cel încheiat la Lisabona”, a declarat sec Pamela Quanrud.

În ceea ce priveşte situaţia economică şi politică în care se află România în acest moment, oficialul american şi-a arătat speranţa că măsurile luate de Guvernul României vor face posibilă acordarea grabnică a vizelor. “Am avut întâlniri la Ministerul de Finanţe şi am aflat de la sursa directă cât de în serios ia Guvernul necesitatea continuării măsurilor de asigurare a responsabilităţii fiscale. Acest lucru va aduce beneficii României, să sperăm că în scurt timp. Aceste lucruri sunt făcute pentru a promova creşterea economică, pentru a recrea locurile de muncă şi pentru a readuce în ţară investiţiile”. “În primul rând, permiteţi-mi să menţionez că realizez pe deplin că acesta este un subiect foarte enervant pentru prietenii noştri români. Şi noi, la rândul nostru, ne confruntăm cu o situaţie dificilă. Congresul a aprobat un pachet de legi foarte stricte, ce includ cerinţe pe care momentan România nu le întruneşte. Administraţia americană speră cu toată sinceritatea că vom reuşi să surmontăm aceste probleme. Sper să nu dureze prea mult, dar, ca să fiu sinceră, nu depinde de noi. Aş dori să reiterez că înţeleg că acest lucru nu ne face prea populari în România. Românii sunt foarte populari în America, deci nu este un semn de rea-voinţă, însă avem un Congres cu un anumit punct de vedere asupra problemelor legate de imigraţie, iar acesta este un subiect asupra căruia au adoptat o poziţie foarte clară”, a mai declarat Pamela Quanrud.

Oficialul american a ţinut să precizeze că SUA nu confirmă în niciun fel autenticitatea telegramelor pe care WikiLeaks le-a publicat şi despre care susţine că sunt comunicări diplomatice ale SUA. Aparent, în opinia sa, Julian Assange este “un antreprenor”. “Nu are niciun statut din punct de vedere juridic. Am fi dorit ca el să nu fi susţinut că deţine toate aceste comunicări ale Guvernului SUA şi să nu fi făcut publice aceste presupuse comunicări. Totuşi, vreau să insist asupra faptului că înţelegem rolul libertăţii de exprimare în SUA şi, deşi suntem îngrijoraţi de activităţile lui Julien Assange per ansamblu, nimeni nu trebuie să se îndoiască de faptul că acordăm o foarte mare importanţă libertăţii de exprimare. Credem că există un motiv pentru care anumite tipuri de comunicări trebuie păstrate confidenţiale şi că acest lucru ar trebui respectat. Dar domnul Assange a decis să aibă o atitudine de-a dreptul radicală. Nu dezvăluie acţiuni ilegale, ci este doar un voyeur”, a continuat oficialul american.