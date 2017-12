Probleme financiare la SSC Farul

Nou-promovată în Liga a 3-a la fotbal, SSC Farul Constanța a luat un start aproape perfect în acest campionat și ocupă locul 4 în clasament, cu 7 puncte și golaveraj 7-3, după două victorii și o remiză. În etapa următoare, sâmbătă, de la ora 17.00, formația constănțeană va juca în deplasare, pe terenul unei alte nou-promovate, Victoria Traian. Un meci în care SSC Farul pornește ca mare favorită, în condițiile în care brăilenii au pierdut în primele două etape cu 7-0, apoi au cedat cu 0-2 în fața lui Axiopolis Cernavodă. Meciul se va disputa pe terenul Pandurii din comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila, localitate situată la doar câțiva kilometri de comuna Traian și de reședința județului.

Joi, la obișnuita conferință de presă săptămânală organizată de clubul constănțean, antrenorul Petre Grigoraș a vorbit despre meciul de sâmbătă, dar și despre un subiect mult mai delicat pentru viața clubului, cel financiar. „Vreau să specific faptul că doar după discuția pe care am avut-o cu domnul primar Decebal Făgădău am acceptat să preiau echipa SSC Farul Constanța, iar Consiliul Local ne-a acceptat ulterior cererea de finanțare. Se pare însă că s-au făcut niște greșeli în actele depuse la Primărie, iar acei bani care ni s-au promis vor veni mult mai târziu. Greșeala aparține celor care au întocmit acel proiect, dar eu nu stăpânesc așa de bine problema ca să vă pot da detalii. Cert este că am făcut un cantonament ca să ne punem puțin la punct, am adus niște mingi tot pe datorie, dar din păcate nu ne putem achita deocamdată. Jucătorilor nu am ce să le reproșez și sunt convins că ne putem îndeplini obiectivul. Este însă nevoie de stabilitate financiară, altfel totul se va duce de râpă. Din cotizații și din mici sponsorizări nu se poate trage la promovare în liga a doua. Sunt foarte îngrijorat, pentru că nu se întrevede nimic bun. Las deoparte faptul că nu avem stadion și că trebuie să mergem în altă parte ca să jucăm, și pe această cale țin să le mulțumesc celor de la Techirghiol, pentru că acolo este unul dintre cele mai bune terenuri din județ și gazdele de acolo au făcut tot posibilul să ne ofere condiții optime de a ne desfășura activitatea”, a spus antrenorul Farului.

„Sper ca măcar săptămâna viitoare să se întâmple ceva la capitolul financiar, altfel acest proiect va avea șanse mici de reușită. Unii jucători din luna mai nu au primit nici măcar un leu. Au familii de întreținut, au datorii, au rate de plătit! Majoritatea lor sunt jucători care trăiesc din fotbal și nu cred că le e ușor să nu-și ia salariile 2-3 luni de zile, dar totuși să fie puși în situația să vină și un nebun, între ghilimele, care vine să te alerge la antrenament și să-ți ceară performanță, seriozitate și profesionalism... Din punctul acesta de vedere, țin să precizez că îi apreciez pentru ceea ce au făcut până acum, îi respect pentru modul în care s-au comportat la meciuri și la pregătire. Au dat dovadă de bun-simț și seriozitate, dar toate au o limită. Dacă nici la nivelul acesta nu se poate rezolva situația financiară, în condițiile în care nu putem compara cu ce se cere la Liga 1 sau la Liga a 2-a, păi atunci ce căutăm mai sus?”, a conchis Grigoraș.

