Problemele de legislaţia muncii, în atenţia parlamentarilor USL

Candidaţii USL pentru alegerile parlamentare, Alexandru Mazăre, Nicolae Moga, Radu Babuş, Eduard Martin, Manuela Mitrea şi Mircea Titus Dobre, s-au întâlnit ieri la Casa de Cultură a Sindicatelor cu reprezentanţii sindicatelor din Constanţa. Ei au dorit să afle care sunt problemele sindicaliştilor pentru a vedea care sunt soluţiile ce pot fi propuse viitorului Parlament. „Sindicatele au prezentat trei mari probleme: Codul Muncii, Legea Dialogului Social şi Legea salarizării bugetarilor. Plecând de la aceste trei mari teme, au fost discutate probleme punctuale pe care fiecare sindicat le are. „M-a bucurat faptul că la întâlnire au participat lideri de sindicat din aproape toate ramurile, pentru că astfel am putut identifica problemele pe care noi am putea să le rezolvăm. Consider că un dialog cu sindicatele este absolut obligatoriu, pentru că numai aşa putem promova legi care să reglementeze piaţa muncii”, a declarat senatorul USL Alexandru Mazăre. Candidatul USL în Colegiul nr.4 pentru Camera Deputaţilor, Radu Babuş, a declarat că legătura dintre viitorii parlamentari şi sindicate trebuie bazată pe un dialog continuu, pentru ca problemele punctuale să poată fi cât mai repede rezolvate. „Sindicaliştii prezenţi la această întâlnire au ridicat numeroase probleme punctuale, una dintre ele fiind legată de salariul minim pe economie. În programul de guvernare USL este prevăzută creşterea salariului minim la 1.200 de lei. Nu cred că se mai poate trăi cu un salariu minim care depăşeşte puţin 700 de lei”, a declarat Radu Babuş. Sindicaliştii au semnalat şi o serie de probleme privind dialogul social, ei reclamând că actuala comisie de dialog social înfiinţată la nivelul Prefecturii Constanţa nu s-a mai întrunit de foarte mult timp. Totodată, sindicaliştii consideră că trebuie reactivată şi comisia de dialog social de la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, acolo unde pot fi identificate problemele privind şomajul sau munca la negru. Sunt doar câteva din problemele ridicate de sindicalişti, pentru care se aşteaptă o rezolvare din punct de vedere legislativ.