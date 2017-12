Protejarea lui Donald Trump costă orașul New York un milion de dolari pe zi

Instalarea la Casa Albă a președintelui ales al SUA va fi sărbătorită cu multă bucurie chiar și de cei mai aprigi opozanți ai săi din New York, pentru că, deocamdată, protejarea lui Donald Trump și a familiei acestuia costă orașul peste un milion de dolari pe zi, potrivit unor oficiali citați de CNN. Din păcate, costurile pentru protecția președintelui ales nu se vor reduce semnificativ după mutarea sa la Casa Albă, deoarece Melania Trump și fiul lor de 10 ani, Barron, rămân acasă, la Trump Tower, în centrul Manhattanului, cel puțin până la sfârșitul anului școlar. Mai mult, Trump a sugerat că se va întoarce constant acasă, mai ales cât timp familia lui continuă să locuiască acolo. La cheltuieli se adaugă costul pe care îl implică echipajele și ofițerii de poliție destinați copiilor și nepoților lui Donald Trump, care primesc de asemenea protecție din partea serviciilor secrete, a spus, luni, John Miller, reprezentant al Departamendului de Poliție al orașului New York. Toți membrii familiei locuiesc în oraș și pot primi protecție din partea Secret Service. ”Prioritatea principală este siguranța și securitatea. Le datorăm acest lucru președintelui ales, familiei acestuia și echipei lui”, a spus primarul New York-ului, Bill de Blasio, vineri, la o conferință de presă, menționând că orașul va avea nevoie de ajutor cu costurile, în special în ceea ce privește orele din afara programului pe care polițiștii le vor face. În timp ce Secret Service are grijă de protecția președintelui sau a președintelui ales, serviciile locale de poliție trebuie să asiste la operațiuni, în special la acțiunile care implică publicul. Fiecare președinte trebuie să aibă protecție asigurată de ofițerii de poliție, când se întoarce acasă, în timpul mandatului, iar protejarea președintelui Trump în New York este costisitoare, deoarece acesta locuiește în cel mai populat cartier al celui mai mare oraș.