PSD propune creşterea salariilor şi pensiilor în funcţie de coşul zilnic de consum

Senatorul PSD Cristian Diaconescu a anunţat, sîmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, proiectele social democraţilor pentru 2008. Potrivit afirmaţiilor vicepreşedintelui PSD, contraperformanţa economică a Guvernului - creşterea preţurilor la produsele de bază, dublarea cheltuielilor la întreţinere - anulează eforturile social democraţilor pentru majorarea pensiilor şi, în aceste condiţii, la deschiderea sesiunii parlamentare din acest an, PSD va iniţia un proiect de act normativ privind introducerea unor reglementări legate de randamentul minim anual garantat al pensiilor private obligatorii. „Această iniţiativă vine ca un răspuns la numeroasele solicitări ale unor asociaţii non-guvernamentale”, a spus Diaconescu, adăugînd: “Vom propune creşterea salariului minim brut în corelare cu coşul zilnic de consum, introducerea pensiei minime garantate, corelată şi ea cu acest coş minim de consum, creşterea punctului de pensie la 50% din salariul minim brut pe economie. În acest moment, aproape toţi pensionarii trăiesc de trei ori mai rău decît atunci cînd erau salariaţi, iar acest lucru este inadmisibil\". Pe lista obiectivelor PSD se mai află reducerea cu 7% a contribuţiilor pentru asigurările sociale, reducerea din impozit a primei de asigurare a locuinţei, a sumelor folosite pentru reabilitarea locuinţelor într-un cuantum de 700 de euro pe an, a contribuţiilor pentru pensiile facultative în valoare de 400 de euro pe an şi a dobînzii pentru împrumuturile bancare din care sînt finanţate cumpărarea, construirea şi repararea bunurilor imobiliare. \"Aceste solicitări sînt făcute avînd în considerare cifrele de inflaţie şi cifrele de intrări la buget conform prezentărilor făcute de Guvern\", a spus Diaconescu.

În ceea ce priveşte numirea unui ministru la Justiţie, Diaconescu a amintit că sistemul judiciar românesc se află sub monitorizare europeană, la sfîrşitul acestei luni fiind aşteptat raportul preliminar din partea Comisiei Europene. \"Se pune în discuţie cauza de salvgardare, care presupune nerecunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti din România în zona de referinţă a UE. Toată această situaţie este generată de absenţa unui dialog normal între cele două Palate. Lipseşte pînă la urmă voinţa politică din partea acestor instituţii de a găsi o formulă de compromis pentru nominalizarea unui şef de administraţie în domeniul juridic, care să îşi asume responsabilităţile ce îi revin pentru administrarea sistemului judiciar\", a apreciat Diaconescu. El a declarat că o persoană independentă nu ar obţine sprijinul necesar pentru a-şi putea duce la capăt proiectele şi pentru a face ca sistemul judiciar să funcţioneze şi să fie îmbunătăţit: “Trebuie să fie reprezentantul partidului care se află la guvernare, pentru că are nevoie de sprijin, de fonduri şi de decizii guvernamentale. O persoană independentă sau din afară cu greu obţine un astfel de sprijin”. În opinia sa, nominalizarea Noricăi Nicolai la Ministerul Justiţiei părea o variantă interesantă, pentru că are experienţă judiciară, capacitate administrativă şi politică. Diaconescu a afirmat că, pentru funcţionarea Guvernului, ar fi necesară o remaniere guvernamentală: \"Sîntem gata să discutăm un proiect de restructurare a Guvernului, pentru că, şi în opinia noastră, Guvernul este pe de o parte supraîncărcat, structurile sînt mult prea greoaie, iar pe de altă parte, şi-a dovedit în repetate rînduri ineficienţa, dar numai din perspectiva unui management politic\". Dacă, din acest punct de vedere, se va pune problema unui artificiu politic menit să eludeze dialogul natural şi formal pe care premierul trebuie să îl aibă cu preşedintele, PSD va respinge o remaniere, a adăugat Diaconescu.