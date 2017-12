Reactor nuclear oprit de un sistem de protecţie, în Ucraina

Un reactor de la cea mai puternică centrală nucleară din Ucraina a fost oprit sâmbătă, în urma unei disfuncţii la sistemul electric, fiind al doilea incident care nu este considerat grav în decurs de o lună, fără să antreneze creşterea nivelului radioactivităţii. Reactorul 6 al Centralei de la Zaporijia, din sud-estul țării, a fost oprit de sistemul de protecţie faţă de disfuncţionalităţi ale generatorului. „Suntem pe cale să clarificăm de ce a fost activat sistemul”, a anunţat conducerea centralei într-un comunicat. Centrala de la Zaporijia are şase reactoare, fiind cea mai puternică din Ucraina. Cele patru centrale nucleare ucrainene, care au împreună 15 reactoare, asigură 44% din producţia de energie electrică a ţării, potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Ucraina se află pe marginea unei crize economice, după pierderea unei părţi importante a bazinului de huilă Donbas, aflat sub controlul unei rebelilor pro-ruși, care îi furniza anterior cărbunele necesar funcţionării centralelor termice. Liderul separatist de la Tiraspol, Evgheni Şevciuk, s-a declarat îngrijorat de situaţia din Ucraina şi a afirmat că Transnistria este pregătită să furnizeze energie electrică regiunii ucrainene Odesa. Liderul de la Tiraspol a menţionat că va livra electricitate regiunii Odesa la tarife convenabile Transnistriei, cu condiţia ca autorităţile de la Kiev să accepte această propunere. De asemenea, Rusia a anunţat că intenţionează să furnizeze cărbune şi electricitate, fără să fie plătite în avans, Ucrainei, care abia reuşeşte să-şi acopere nevoile în acest domeniu, din cauza conflictului dintre armata naţională şi separatiştii pro-ruşi. Oficialii de la Moscova speră că acest lucru va ajuta la garantarea stabilităţii alimentării cu energie electrică a peninsulei Crimeea, anexată de către Rusia şi care a fost afectată, în ultima perioadă, de întreruperi importante ale alimentării cu electricitate. Potrivit premierului ucrainean, Arseni Iaţeniuk, Ucraina, care nu are suficiente gaze naturale ruseşti şi cărbune din estul ţării, abia reuşeşte să-şi acopere nevoile de electricitate, de unde şi întreruperile de curent în mai multe regiuni, inclusiv cele aflate sub controlul Moscovei.