Reese Witherspoon, cea mai bine plătită actriţă

Cîştigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din “Walk the Line: Povestea lui Johnny Cash”, Reese Witherspoon s-a situat pe primul loc în topul celor mai bine plătite actriţe de la Hollywood, pentru al doilea an consecutiv. Anul trecut, starul din “Blonda de la drept” a depăşit recordul de salariu stabilit de Julia Roberts, la rîndul său, deţinătoare a unui premiu Oscar, care primise 24 de milioane de dolari pentru rolul din “Zîmbet de Mona Lisa”, cîştigînd 29 de milioane de dolari pentru un rol din horror-ul “Our Family Trouble”, ce va fi lansat anul viitor. Logodnica Americii, un titlu care o desemnează de obicei pe cea mai populară actriţă de peste Ocean, care a revenit între timp la comedia romantică, cu rolul din “Four Christmases”, s-a situat, anul acesta, din nou, pe primul loc, cu un salariu cuprins între 15 şi 20 de milioane de dolari.

Pe locul al doilea s-a situat Angelina Jolie, cu un salariu cuprins tot între 15 şi 20 de milioane de dolari. Dacă în 2005 a cîştigat peste 20 de milioane de dolari cu rolul din “Dl şi dna Smith”, frumoasa actriţă acceptă, însă, să joace şi pentru salarii mai mici, aşa cum a făcut pentru lungmetrajul animat “Beowulf”, pentru care a luat opt milioane de dolari. O altă colaborare nu foarte fructuoasă din punct de vedere financiar a fost “Speranţa moare ultima”, film produs de iubitul său, Brad Pitt. Angelina Jolie nu se poate plînge de lipsă de oferte de muncă, urmînd să apară în “Kung Fu Panda”, în “Wanted”, alături de Morgan Freeman şi James McAvoy şi în “The Changeling”, alături de John Malkovich. Pe locul al treilea în top s-a situat Cameron Diaz, care cîştigă, în medie, puţin peste 15 milioane de dolari. A reuşit performanţa de a cîştiga 30 de milioane de dolari după ce a treia parte a francizei “Shrek” a avut încasări de peste 320 de milioane de dolari numai în America de Nord. Pe viitor o aşteaptă un rol într-o comedie romantică, “What Happens in Vegas...“, alături de Ashton Kutcher, dar şi într-un horror, “The Box”. Pe locul al patrulea se situează o altă cîştigătoare de Oscar, Nicole Kidman, cu un salariu între 10 şi 15 milioane de dolari. Filmele în care a ales să joace anul acesta, precum “Busola de Aur” şi “Margot at the Wedding”, nu au avut un mare succes de box office. Nicole Kidman ar putea să se întoarcă în curînd pe podiumul premiilor Oscar, cu unul din rolurile jucate în dramele “Australia” şi “The Reader”. Renee Zellweger s-a situat pe locul al cincilea în top, cu un salariu între 10 şi 15 milioane. Actriţa urmează să apară în curînd alături de George Clooney în comedia situată în lumea sportului “Leatherheads”, dar şi în thriller-ul “Case 39”.

Topul 10 al celor mai bine plătite actriţe de la Hollywood este completat de vedete celebre care au mai apărut şi în clasamentele din anii anteriori: Sandra Bullock (10 - 15 milioane de dolari), Julia Roberts (10 - 15 milioane de dolari), Drew Barrymore (10 - 12 milioane de dolari), Jodie Foster (10 - 12 milioane de dolari) şi Halle Berry (10 milioane de dolari).