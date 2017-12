Refugiații primesc consiliere la Centrul Regional de Integrare din Constanța

Constanța are, începând de miercuri, 13 iulie, un Centru Regional pentru Integrare (CRI) a refugiaților care beneficiază de protecție internațională și a persoanelor străine din țări non-europene care aparțin grupurilor vulnerabile, care să îi sprijine în procesul de integrare socială. Centrul deschis la Constanța face parte dintr-un proiect - „Integrare+: Servicii de asistență pentru migranți în Regiunea 2“ - implementat de Fundația World Vision Romania, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia Novapolis - Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare și Asociația Centrul pentru Resurse Civice. În cadrul Centrului de Integrare, peste 400 de migranți și refugiați vor beneficia de o paletă largă de servicii integrate și asistență care vin în sprijinul nevoilor acestora de consiliere socială și asistență materială, de sprijin în rezolvarea problemelor, de informare şi educaţie, de acces la activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, consiliere psihologică sau juridică, de acces și participare pe piața muncii și de relaționare cu autoritățile locale. În plus, în cadrul CRI Constanța se vor desfășura cursuri de limba română, sesiuni de orientare și acomodare culturală, activități socio-culturale, recreaționale, precum și sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale ce au scopul promovării cunoaşterii şi înţelegerii reciproce. În cadrul proiectului „Integrare+: Servicii de asistență pentru migranți în Regiunea 2“, vor fi înființate încă un centru regional la Galați și un punct de lucru la Vaslui. ”Proiectul prevede ca toți cei care beneficiază de forme de protecție socială - refugiați, migranți, studenți străini - să primească servicii de asistență de la noi cu sprijinul autorităților pentru integrarea în societate”, a declarat pentru ”Telegraf” responsabilul de proiect din cadrul Asociației Novapolis, Iris Alexe. Proiectul ”Integrare+: Servicii de asistență pentru migranți în Regiunea 2” este finanțat prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și are o durată de 12 luni și o valoare totală de 1.469.247,47 lei.