Reunire în efectiv redus la CVM Tomis

Ieri după amiază, la Sala Tomis, a avut loc reunirea lotului echipei de volei masculin CVM Tomis Constanţa în vederea începerii pregătirilor pentru sezonul 2011-2012. La prima întâlnire sub comanda noilor antrenori, bulgarii Martin Stoev - principal şi Victor Karagyozov - secund, au răspuns prezent şase jucători: Lescov, Spînu, Zahar, Dragoş Pavel, Stoykov şi Maiyo. Au absentat internaţionalii Began, Voinea şi Birău, care de ieri se află în cantonamentul echipei naţionale pentru pregătirea partidelor cu Olanda, din preliminariile Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012. Întâlnirile vor avea loc pe 27 august, de la ora 18.00, la Baia Mare, şi pe 3 septembrie, de la ora 20.30, la Eindhoven. Began, Voinea şi Birău vor reveni la echipă pe 5 septembrie. Britanicul Plotyczer, refăcut după accidentarea suferită sezonul trecut, va sosi în această seară la Constanţa, pe 26 august va veni libero-ul Joel, iar pe 3 septembrie, coordonatorul Blanco. Prima parte a pregătirilor se va desfăşura la Constanţa. De asemenea, se doreşte organizarea unui turneu amical la Constanţa, la sfârşitul lunii septembrie. Obiectivele echipei pentru viitorul sezon sunt câştigarea campionatului, a Cupei României şi disputarea finalei Cupei Challenge.

Noul antrenor principal al formaţiei constănţene, Martin Stoev, speră să formeze o echipă puternică pentru viitorul sezon, fiind mulţumit de noile achiziţii: „Am venit la Constanţa pentru că aici este o echipă valoroasă, care a obţinut în ultimii ani rezultate foarte bune, atât pe plan intern, cât şi internaţional, disputând şi un turneu Final Four în Turcia. Clubul are un preşedinte serios, domnul Sorin Strutinsky, pe care îl cunosc foarte bine, iar acest lucru a contat foarte mult în decizia pe care am luat-o. Cred că echipa este una echilibrată, cu jucători de valoare pe fiecare post“. Doi dintre jucătorii care au îmbrăcat tricoul Tomisului şi în sezonul trecut, Spînu şi Lescov, aşteaptă ca noii veniţi să se integreze rapid, pentru ca Tomisul să-şi îndeplinească obiectivele la finalul sezonului. „Am început într-o formulă restrânsă şi urmează o perioadă în care ne vom pune la punct cu pregătirea fizică, după care trebuie să intrăm în formă pentru startul sezonului. Trebuie să construim o nouă echipă”, a spus Andrei Spînu, completat de Marin Lescov, sărbătoritul de ieri: „Sunt mulţi jucători noi, care sper să se încadreze cât mai repede în colectiv pentru a aduce titlul la Constanţa, după ce sezonul trecut nu am reuşit acest lucru”.