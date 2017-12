Rezidenţiatul pe post reprezintă opţiunea personală a studenţilor

Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a atras atenţia asupra faptului că rezidenţiatul pe post reprezintă opţiunea personală a celor care vor acest tip de pregătire, nefiind obligaţi de nimeni să aleagă forma respectivă. „Vorbim despre un proiect de lege pe care îl gîndim pentru anul 2008, în care să introducem rezidenţiatul pe post, o prevedere care a mai existat în 2001, modificată în 2004”\', a declarat, ieri, Eugen Nicolăescu. De asemenea, cine optează pentru această formă de rezidenţiat dă examen exact pe postul pe care îl va ocupa după perioada de pregătire în specialitate. Are însă obligaţia de a rămîne pe acest post pe durata perioadei de pregătire. „De exemplu, e nevoie de ATI-st la spitalul din oraşul X şi se scoate postul la concurs pentru rezidenţiat. Cine candidează pe acest post trebuie să ştie că după cei cinci ani cît durează pregătirea în această specialitate are obligaţia să profeseze pe postul respectiv încă cinci ani. Atenţiune: pregătirea în perioada de rezidenţiat se face conform legii în centre universitare sau unităţi acreditate. Spitalul din oraşul X, care are nevoie de ATI-st, îl aşteaptă pe acesta să-şi termine pregătirea şi în acest timp nu scoate postul la concurs. De aceea se încheie contractul între candidat şi spital. De remarcat şi de reţinut: aceşti medici au deja asigurat un loc de muncă, în timp ce ceilalţi, la terminarea rezidenţiatului, vor da concurs pentru posturile care vor fi libere atunci”, a declarat Nicolăescu.

În momentul în care un candidat optează pentru ocuparea unui astfel de post, acesta încheie un contract cu spitalul unde este postul, contract prin care se obligă să profeseze în acel post exact perioada cît a durat rezidenţiatul. Înscrierea la examenul pe acest post este opţională. Nimeni nu obligă pe nimeni să se înscrie la rezidenţiatul pe post. Dacă nu se înscrie nimeni, se scoate postul la concurs pînă cînd se găsesc doritori. Ministrul a adresat un mesaj medicilor rezidenţi şi viitorilor medici rezidenţi: „Nu ştiu dacă din rea voinţă sau din ignoranţă, o parte a presei insistă de două zile asupra unui fals subiect intitulat incitant legarea de glie a medicilor. Inexactităţile şi încercările de manipulare din presupusa ştire era firesc să-i enerveze pe cei despre care vorbim. De asemenea, vor fi alocate locuri pentru rezidenţiat pe post pentru a asigura medici în specialităţile deficitare şi, mai ales, în localităţile cu deficit de personal medical”. Specialiştii Ministerului Sănătăţii Publice lucrează acum la un act normativ care să dea o şansă medicilor care nu iau examenul de rezidenţiat sau de specialitate. Astfel, cei ce nu vor lua rezidenţiatul vor avea posibilitatea să lucreze în spitale maximum trei ani, sub îndrumarea unor profesori, timp în care vor fi plătiţi ca medicii rezidenţi şi vor avea încă şansa de a se prezenta de trei ori la examenul de rezidenţiat.