Ricky Martin s-a despărţit de partenerul său de viaţă

Cântăreţul Ricky Martin s-a despărţit de iubitul său, Carlos Gonzalez, un reprezentant al artistului afirmând că decizia a fost luată de comun acord de cei doi şi că vor continua să rămână uniţi de o mare prietenie şi de experienţele pe care le-au trăit împreună. Anul trecut, Ricky Martin vorbea extrem de frumos despre Carlos, afirmând, pentru publicaţia ”Vanity Fair”, că iubitul său a reprezentat un factor de încurajare în viaţa lui, inclusiv pentru gemenii artistului, Matteo şi Valentino, care s-au născut în august 2008, cu ajutorul unei mame-surogat. ”Am experimentat lucruri minunate alături de iubitul meu, complexitatea, înţelegerea şi, în acelaşi timp, libertatea, sentimentul că partenerul nu te judecă. Asta am descoperit alături de Carlos”, a mai spus acesta. În noiembrie 2013, o sursă declara că distanţa dintre cei doi poate însemna o despărţire. Totodată, artistul afirma în ianuarie 2012 că nu intenţionează deocamdată să se căsătorească cu partenerul lui de viaţă, Carlos Gonzalez Abella.

Ricky Martin, în vârstă de 42 de ani, care a lansat hituri precum ”Livin' la Vida Loca”, ”She Bangs” şi ”Nobody Wants To Be Lonely” şi a vândut peste 60 de milioane de albume pe plan internaţional, a anunţat că este homosexual în 2010, în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, iar de atunci a devenit un veritabil model al comunităţii gay, în special în lumea latino-americană.