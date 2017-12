Rihanna a fost dată în judecată, luni, de Geoffrey Keating, fostul ei bodyguard, pentru comentarii defăimătoare primite de acesta prin e-mail de la cântăreaţă, în cursul anului 2013. În documentele depuse luni la o instanţă din New York, Geoffrey Keating, din Dublin, susţine că Rihanna a făcut declaraţii ofensatoare şi false despre el într-un e-mail pe care artista i l-a trimis atât lui, cât şi soţiei sale, în iulie anul trecut. De asemenea, Keating susţine că artista R&B i-a făcut aceleaşi declaraţii defăimătoare surorii lui, în timpul unei conversaţii telefonice. Garda de corp de origine irlandeză, care a colaborat cu Rihanna în timpul turneului Diamonds, între octombrie 2012 şi iulie 2013, susţine că aceste declaraţii i-au afectat imaginea şi cariera. Geoffrey Keating cere despăgubiri financiare pentru daunele suferite şi solicită, de asemenea, ca Rihanna să dea publicităţii o dezminţire pentru afirmaţiile sale defăimătoare.

Rihanna şi-a lansat primul album în 2005, iar primul ei single devenit nr. 1 a fost ”S.O.S.”. Au urmat alte trei piese care au ajuns pe prima poziţie a clasamentelor muzicale: ”Umbrella”, ”Take a Bow” şi ”Disturbia”. Înainte de ”Loud”, din 2010, cântăreaţa a lansat albumul ”Rated R”, în noiembrie 2009. Cele mai recente albume ale sale sunt ”Talk That Talk” (2011) şi ”Unapologetic” (2012). Albumele sale s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare pe plan mondial, iar cântăreaţa a fost recompensată cu şapte premii Grammy. Cel mai recent album al Rihannei, ”Unapologetic”, a fost lansat în 2012, an în care colaborat cu Eminem pentru hitul ”Monster”, de pe albumul acestuia ”The Marshall Mathers LP 2”. La începutul acestui an, Rihanna a colaborat cu Shakira pentru melodia ”Can't Remember to Forget You”, de pe albumul cântăreţei de origine columbiană, intitulat ”Shakira”. De asemenea, Rihanna va porni, în august, într-un miniturneu în Statele Unite, împreună cu Eminem, pentru a susţine o serie de concerte în New York, Los Angeles şi Detroit.