Robert Glință, medaliat cu bronz la Europenele în bazin scurt

Sportivul român Robert Glinţă a cucerit medalia de bronz în proba de 100 m spate a Campionatelor Europene de înot în bazin scurt (25 de metri), de la Copenhaga, cu timpul de 49 de secunde și 99 de sutimi. Aurul a fost câştigat de rusul Kliment Kolesnikov (17 ani), în 48,99, iar argintul i-a revenit italianului Simone Sabbioni, în 49,68.

Glinţă, sportiv legitimat la CS Dinamo București, a stabilit cu această ocazie şi un nou record naţional al probei, doborând performanţa realizată tot de el în semifinale, 50,30. Şi vechiul record fusese stabilit de Glinţă, pe 3 decembrie 2015, la Netanya (Israel), cu 50,77. Robert Glinţă (21 de ani) a fost campion mondial de juniori la 100 m spate, stabilind şi un record mondial al probei la juniori, 50,77.

În finala de la 50 metri spate, Glință a ocupat locul 5, cu timpul de 23,19, nou record național. El stabilise un nou record al României și în semifinală, cu 23,21. Ajuns în Danemarca direct din SUA, unde urmează cursurile Universității din California de Sud (USC), Robert Glință a înotat excelent și în semifinala probei de 100 m spate, timpul de 50,30 fiind nou record național.

În clasamentul final pe medalii, Rusia a ocupat primul loc, cu 9 de aur şi 18 în total. Ungaria a terminat pe locul secund, cu 13 medalii, dintre care 6 de aur, toate obţinute de Katinka Hosszu. Italia a completat podiumul, cu 17 medalii, 5 fiind de aur.

„Anul 2017 a fost ca un carusel, plin de toate emoţiile. În vară am avut ghinionul de a nu putea participa la Campionatele Mondiale şi patru luni am fost nevoit să stau departe de apă. Se pare însă că pregătirea din SUA a dat roade şi am reuşit să îmi îmbunătăţesc rezultatele. Iar anul 2017 s-a încheiat foarte frumos pentru mine, cu medalia de bronz la Campionatele Europene. În 2018 mă voi întoarce în SUA şi mă voi axa pe pregătire. Vreau să mă las surprins de rezultatele pe care le voi avea. Cel mai greu în SUA a fost să mă obişnuiesc cu echipa de acolo, cu oamenii din jurul meu, pentru că sunt toţi profesionişti. Eu eram obişnuit să mă descurc singur, dar am fost nevoit să accept ajutorul celor din jurul meu, pentru că şi ei aveau acelaşi interes, ca eu să obţin rezultate pentru Universitate. Reţeta în SUA este munca, munca şi iarăşi munca. Munca e foarte intensă, ei sunt foarte profesionişti, ştiu foarte bine ce au de făcut, iar sportivii nu trebuie decât să facă ceea ce li se spune. Cu cât eşti mai rău în apă, cu atât vei ajunge mai departe”, a declarat Robert Glinţă marţi, când a fost premiat de Clubul Sportiv Dinamo pentru medalia de bronz câştigată la Copenhaga.