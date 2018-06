Români din toată ţara, uniţi în Piaţa Victoriei, de Centenarul Marii Uniri

În Piaţa Victoriei s-au adunat sute de mii de români, într-o frumoasă simbolistică, în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Cele mai importante nume din conducerea celor două mari partide politice care au organizat mitingul au ţinut discursuri, majoritatea extrem de inspirate, care au debutat cu sutele de mii de români strigând “Simona”! Delegaţia de la Constanţa şi-a făcut auzită vocea, susţinând-o, cu mândrie, pe tenismena constănţeancă care a câştigat astăzi Roland Garros-ul, ca expresie a încrederii în victorie, alături de vocea impresionantei mulţimi.

Liviu Pleşoianu a citit un mesaj în limba engleză pentru presa străină, pentru ca nu cumva preluarea să fie trunchiată la traducere, aşa cum s-a mai întâmplat.

Călin Popescu Tăriceanu a făcut un apel către toţi acoperiţii din politică, presă, adiminstraţie, justiţie, cerându-le să aibă curajul să fie parte a dreptăţii din această ţară. Dacă statul paralel cade, „vă promit că ascultările telefoanelor vor înceta”, a mai spus el, amintind de saga fără de sfârşit a sutelor de mii de români ascultaţi fără niciun drept, niciun mandat şi nicio explicaţie. „Noua securitate are doi părinţi: Băsescu, care a creat-o şi Klaus Iohannis care o creşte”, a declarat oficialul, secondat de vocile puternice izbucnite de sutele de mii de piepturi.

Olguţa Vasilescu: „Statul adevărat e statul votat!”

Mariana Rarinca şi Olguţa Vasilescu şi-au povestit experienţele nefaste pe care le-au avut cu securiştii şi justiţia cumpărată, traumele pe care le-au suferit familiile lor şi încălcarea tuturor drepturilor, stârnind indignarea mulţimii.

Matei Brătianu: „Ceea ce văd aici este cel mai frumos vis pe care îl putea avea un lider sindical. Timp de multe săptămâni piaţa a fost ocupată de ong-uri minuscule, de corporatişti care coborau din birouri, de la aer condiţionat, şi câţiva tineri minţiţi şi păcăliţi. Astăzi, aici, venit din toată România, este maiestatea sa poporul român.

Premierul României, Viorica Dăncilă: „Abuzurile din justiţie trebuie stopate. Noi am mărit salariile românilor. Ei au fost împotrivă şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am mărit pensiile românilor şi ei le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am început refoma în justiţie, ei se opun. Economia României a crescut şi creşte în continuare, ei au spus că măsurile luate de guvernul PSD vor conduce la un dezastru economic. Cui îi foloseşte acest lucru? Aceştia doresc binele României? Eu nu cred. Am fost acuzată de trădarea ţării... Mă aştept la orice de la nişte oameni care duc lupta departe de lumina zilei. Şi preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, i s-a deschis dosar penal, chiar înaintea campaniei din 2016. Şi preşedintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu i s-a deschis doar penal chiar înaintea campaniei electorale din 2016. Au făcut totul ca noi să pierdem alegerile, dar împreună am câştigat. Ei nu vor să accepte nici astăzi că au pierdut, nu au onoare şi le lipsesc convingerile democratice. Critica guvernării are în acest moment o singură coordonată: ura împotriva PSD. Niciun program alternativ, nicio critică aplicată. Încă nu au aflat că românii nu îşi doresc abuzuri şi că îi urăsc pe cei care dezbină?

Am două mesaje pentru dvs. Primul: Guvernul va lupta în continuare! Nu vom ceda presiunii. Nu vor ceda în faţa abuzurilor! Al doilea mesaj: Noi trebuie să-i aducem înapoi pe români, să-i aducem împreună, România are nevoie de unitate! Vă mulţumesc şi vă iubesc!”.