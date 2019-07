România are cea mai mică fiscalitate în turism din UE

România are cea mai mică fiscalitate în turism din Uniunea Europeană, TVA 5%, iar acest fapt a generat creşteri constante ale numărului de turişti în ţară, consideră ministrul de resort, Bogdan Trif. „Avem cea mai mică fiscalitate din UE în turism. Cele mai mici taxe din UE. TVA 5%. Chiar discutam cu operatorii care spuneau că nu mai au ce să ne reproşeze acum pe acest segment. Sunt foarte mulţumiţi motiv pentru care se şi văd investiţiile şi o să se vadă de la an la an. Anul trecut am avut cu 6,5% mai mulţi turişti în România decât în 2017. Anul acesta pe primul trimestru avem iar o creştere de 6%. Doar în luna mai, raportat la 2018, avem o creştere cu aproape 13% a numărului de turişti. Sunt creşteri constante iar acestea nu au venit totuşi picate din cer. Am avut măsuri în programul de guvernare pe care le-am implementat. Fiscalitatea a fost una dintre principalele măsuri. Trebuie să le laşi bani oamenilor să poată să investească”, a declarat ministrul Turismului, la Digi24. Bogdan Trif a arătat, în context, că bugetul din acest an al Ministerului Turismului este de şase ori mai mare faţă de anul trecut precizând, totodată, că este importantă promovarea locurilor unice pe care le are România, cum este Delta Dunării. Astfel, ministrul a amintit un ordin de anul trecut potrivit căruia pensiunile agroturistice din Delta Dunării se pot realiza inclusiv pe o suprafaţă mai mică, de aproximativ 200 mp, arătând că era un inconvenient să se facă o agropensiune în Deltă pe 1000 mp. Totodată, acesta a afirmat că se încearcă promovarea României şi în plan extern arătând că este important să vină şi turişti din afara ţării, inclusiv în Delta Dunării.