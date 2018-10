România e din nou „Grânarul Europei“

Performanţele spectaculoase din agricultură se datorează investiţiilor majore întru modernizarea sectorului, potrivit analiștilor KeysFin - „S-au făcut investiţii semnificative în optimizarea fluxurilor de producţie, de la folosirea unor seminţe performante la eficientizarea şi modernizarea lucrărilor de întreţinere a culturilor şi recoltarea mecanizată, inclusiv prin monitorizarea prin satelit. Din multe puncte de vedere, agricultura românească a făcut paşi uriaşi, iar efectele se văd în recoltele tot mai mari de la an la an“. Iar 2018 e cel mai bun din istoria curentă. Producţia record de grâu şi porumb plasează cifra de afaceri din agricultură aproape de nivelul impresionant de opt miliarde euro. „Potrivit Ministerului Agriculturii, producţia de grâu din acest an este mai mare cu 200.000 tone faţă de anul trecut, depăşind zece milioane tone, iar cea de porumb ar urma să fie de 14,5 - 15 milioane tone, comparativ cu 11,8 milioane tone în Franţa. Asta înseamnă că țara noastră va fi cel mai mare producător european de porumb. Şi la orz şi orzoaică am avut o producţie bună, mult mai mare decât în 2017“, se arată în analiza KeysFin. Afacerile din agricultură au crescut cu 20,7%, în 2017, faţă de 2013, şi cu 6,8% față de anul precedent, la 35 miliarde lei. Pentru 2018, se estimează un business de peste 36 miliarde lei. Cele mai mari afaceri din agricultura românească sunt în judeţele Timiş (2,85 miliarde lei), Călăraşi (2,54 miliarde lei), Constanţa (1,93 miliarde lei), Buzău şi Satu Mare (1,6 miliarde lei fiecare).