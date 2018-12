România „sângerează“ forță de muncă

Demografia, disciplina scăzută de plată în economie și nivelul redus al intermedierii financiare sunt principalele vulnerabilități ale României, arată Banca Națională a României (BNR). Problema demografică este cauzată de sporul natural al populației, care este negativ începând din 1991 și care, în 2017, a fost de -3,1 la mie, și de emigrație. „Emigrația a cunoscut valori deosebit de ridicate în ultimii 15 ani. Totalul românilor plecați în străinătate, ca pondere în total populație, este de 14%; ca impact în totalul forței de muncă rămase în țară - 36,6%. Practic, asta înseamnă că unu din patru români apți de muncă a plecat să lucreze în străinătate“, a declarat viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea. Cea de-a doua vulnerabilitate structurală include riscurile din bilanțul firmelor. Iată câteva cifre: companiile cu capitaluri proprii sub limita reglementată reprezintă 40% din total; cele cu capitaluri negative - 39%; cele cu cifră de afaceri egală cu zero - 24%, una din patru; cele fără niciun salariat - 41%. Iar 14% din total se regăsesc în trei categorii, capital negativ, business zero, niciun angajat. Nu în ultimul rând, nivelul intermedierii financiare scăzut este dat de ponderea activelor bancare în PIB, de 49%, sub nivelul țărilor din regiune (n-are rost să spunem că media europeană este de cinci ori mai mare). „Procentul scăzut poate fi interpretat și ca potențial de creditare neutilizat, mai ales în ceea ce privește companiile. Principalele sectoare care ar putea accesa mai multe împrumuturi sunt industria și utilitățile“, a conchis Voinea.