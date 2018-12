Românu' locuiește înghesuit, dar la casa lui

Criza din 2008 a reajustat puternic piața rezidențială, și pe preț, și pe ofertă, iar România a trecut prin șase ani de contracție și trei de revenire, 2018 fiind al patrulea în care lucrurile au dat cu plus, spune șeful Alpha Bank România, Sergiu Oprescu. El ține totuși să sublinieze că România nici măcar nu a atins nivelul din 2009 - „Nu este un trend caracteristic numai nouă, ci și altor țări din regiune. În 2015, Ungaria a avut o creștere cu 13% a prețurilor din real estate. UE a pus o limitare de 6%, ca prag alertă. Noi, în toți acești ani, nu am atins niciodată nivelul. Dar, după șase ani de scăderi consecutive, prețul pe metrul pătrat al locuințelor din România a început să crească“. La numărul de locuințe la 1.000 locuitori, țara noastră e cât de cât echilibrată, comparativ cu vecinii - avem 457 locuințe/1.000 locuitori; Polonia are 367, iar Cehia 453. Dar apar alte probleme, după cum notează Oprescu - „Avem și supraaglomerare, și cel mai ridicat nivel de proprietate din UE. Dar și calitatea locuițelor este mai redusă decât in UE. Peste 27% dintre gospodării nu au baie, duș și toaletă, față de 2% în Uniune“. Ba mai mult, locuințele din România sunt mai vechi decât media comunitară, iar multe sunt la țară. Dar ne mișcăm, încet-încet, cererea e tot mai susținută, fapt ușor explicabil prin accesul mai bun la credite, pe fondul majorărilor salariale. „O (lungă - n.r.) perioadă, programul Prima Casă a fost motorul de creștere. Din 2014, stocul de împrumuturi garantate de stat a rămas constant, iar avansul a fost preluat de produsele standard ale băncilor comerciale“, conchide Oprescu.