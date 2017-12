O tânără de 25 de ani şi-a încheiat, aseară, socotelile cu viaţa. Tânăra s-a aruncat de la balconul unui apartament situat la etajul patru, într-un bloc de pe bulevardul Mamaia, din Constanţa. Vecinii au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutor. „Eram în casă şi, la un moment dat, am auzit o bubuitură. Când am ieşit la balcon am văzut-o pe tânără întinsă pe asfalt. Locuieşte cu chirie, cu prietenul ei. Nu am văzut-o supărată şi mai mereu erau petreceri pe la ei”, a declarat o vecină a femeii. Cadrele medicale au încercat mai bine de jumătate de oră să o resusciteze, însă eforturile au fost în zadar. Oamenii legii au stabilit că în momentul în care s-a aruncat de la etaj, tânăra era singură în apartament. Totodată vecinii tinerei spun că aceasta lucra la o casă de schimb valutar şi în ultima perioadă avea probleme la locul de muncă. Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Constanţa au deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să stabilească împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului. (A.R.)