S-a deschis un nou Compartiment de Primiri Urgențe în județul nostru!

Sistemul sanitar românesc este deficitar, în multe localități, la capitolul asigurarea asistenței medicale de urgență, într-un timp cât mai optim, în lipsa spitalelor, mai mari sau mai mici, care să aibă în componență Compartimente de Primire a Urgențelor (CPU). Pentru că spitalele mici, acele unități numite orășenești, nu au CPU, toată presiunea se pune pe marile spitale, județene sau de urgență, care funcționează cu Unități de Primire a Urgențelor (dotate net superior, pentru cazuri extrem de grave). Așa se face că, nu de puține ori, cadrele medicale din UPU sunt asaltate de cazuri care ar fi putut să fie tratate fără probleme în CPU sau chiar de către medicii de familie. La Constanța, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) vine cu o veste bună. Președintele/director al CJAS, dr. George-Mirel Cristescu, a anunțat că în județul nostru funcționează un nou CPU. ”La Spitalul Orășenesc Cernavodă au reușit să aducă 7 medici cu specialitatea medicina de urgență și să își facă o linie de gardă. Este singurul spital orășenesc care are și CPU. Este un lucru foarte important pentru județ. CPU este finanțat tot de CJAS (adică asigurații nu plătesc - n.r.)”, a declarat președintele/director al CJAS. Oficialul a precizat că Spitalul Orășenesc Cernavodă a primit zilele acestea toate avizele, așa că a reușit să intre în Contractul 2016 cu CJAS. Constanța mai are un spital orășenesc, în Hârșova, însă acesta nu are în componență CPU.