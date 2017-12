Salarii de 1000 de euro în Spania, refuzate de şomerii constănţeni

Românii au început să plece masiv la muncă peste hotare, tentaţi de mirajul salariilor de mii de euro, la îndemîna oricărui cetăţean dornic să lucreze, mai ales după ce UE a stabilit condiţii mai lejere pentru cetăţenii din statele ex-comuniste care doreau să se deplaseze în spaţiul comunitar. Cu mult curaj şi dorinţa de a scăpa cît mai rapid de sărăcia din România, cei mai mulţi au plecat pe cont propriu în căutarea unei vieţi mai bune. În timp, au apărut şi societăţile care s-au ocupat de intermedierea plasării forţei de muncă în străinătate, însă scandalurile cu români înşelaţi după ce au plătit sute de euro pentru un loc de muncă în Occident au determinat autorităţile să preia în sistem de stat cea mai importantă parte a emigranţilor. Odată cu înfiinţarea Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă (OMFM) au apărut şi primele neajunsuri. În locul şpăgilor date patronilor care trimiteau pe bandă rulantă ”căpşunari” în Peninsula Iberică a apărut birocraţia de la ghişeele OMFM, determinată în mare parte de personalul insuficient care deserveşte instituţia. Aglomeraţie, nervi şi oameni puşi pe drumuri de sute de kilometri pînă în Capitală, care aşteptau zile întregi pentru a prinde un job mai bun. Din cauza afluxului de cereri, dar şi a dificultăţilor legate de desfăşurarea activităţii desfăşurate cu ocazia Sommet-ului Francofoniei, reprezentanţii instituţiei bucureştene au venit ieri, la Constanţa, pentru a doua oară în ultimul an, în vederea preluării dosarelor celor care doresc să lucreze la cules de căpşuni sau în ciupercăriile spaniole.

Dacă altă dată constănţenii, în special cei din zonele rurale, se călcau în picioare chiar şi la Bursele locurilor de muncă, formînd cozi interminabile în faţa sediului Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) sau dormind pe scările instituţiei, acum lucrurile au stat altfel. ”Acţiunea urmăreşte constituirea unei baze de date cu femeile care doresc să lucreze în Spania sau Germania, însă am avut multe solicitări din partea bărbaţilor motiv pentru care am preluat şi dosarele acestora. Deşi ne-am aşteptat să fim asaltaţi de constănţenii care ar putea lucra în aceste ţări cu salarii de 1.000 de euro pe lună, au fost depuse doar 12 dosare. Este posibil ca de vină să fie slaba mediatizare a acţiunii, însă nici nu am primit solicitări din partea persoanelor interesate”, a declarat inspectorul OMFM, Costin Tudor. Nimic din atmosfera preselecţiei anterioare nu a mai semănat cu ce s-a întîmplat ieri, la ”Căpşuniada de toamnă”. Pentru a ajunge în faţa patronilor spanioli sau germani, constănţencele sînt obligate să treacă un test de limbă, să facă dovada experienţei în muncă, fără a mai pune la socoteală că nu au voie să depăşească vîrsta de 40 de ani. Daca trec testele iniţiale, vine şi rîndul interviului cu angajatorii care pot refuza candidaţii, fără niciun fel de explicaţie. Alexandra Matei a venit tocmai de la Medgidia pentru a vedea ce şanse are să plece la muncă în Spania, însă nu a fost tocmai mulţumită. ”Am aflat că inspectorii din Bucureşti vin la Constanţa şi m-am decis să merg cu dosarul pentru a obţine o slujbă. Sînt şomeră, iar dacă mai aştept mult pînă cînd voi găsi ceva pe meseria mea, risc să rămîn şi fără banii de la stat. Cu toate că perspectiva unei slujbe în străinătate este încîntătoare, am fost informată că trebuie să aştept pînă în februarie, mai ales că atunci vin ofertele din Spania. Este o perioadă prea mare, cred că voi încerca să găsesc ceva tot în oraş”, a spus femeia. Reprezentanţii OMFM susţin că nu se percep niciun fel de taxe pentru înscrierea la preselecţie, acţiunea urmînd să continue la sediul instituţiei constănţene, pe str. Liliacului, astăzi, între orele 9.00 - 16.30.