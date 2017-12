Săptămână fără joc oficial pentru CVM Tomis

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanța au primit două zile libere, duminică și luni, după întâlnirea de sâmbătă cu Steaua București, din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei masculin. Un repaus binemeritat pentru voleibaliștii constănțeni, care în ultimele două săptămâni au stat acasă doar câteva ore, sâmbăta trecută, când s-au întors de la Novosibirsk! De altfel, pe seama oboselii și a lipsei de antrenamente a pus antrenorul principal Martin Stoev prestația mai puțin reușită din meciul cu ultima clasată, Steaua reușind să câștige un set în fața liderului neînvins al campionatului. „Sunt mulțumit că am câștigat cele trei puncte, dar jocul nostru nu a fost cel mai bun pe care îl putem practica. Echipa nu traversează cea mai bună perioadă posibilă, iar jucătorii sunt foarte obosiți. Nu uitați că echipa a stat acasă două zile în două săptămâni. Aproape o săptămână am stat la Novosibirsk, iar încă o săptămână am petrecut-o pe drumuri, de la Piatra Neamț la Dej, apoi la București. Sigur, jocul nu a fost la nivel maxim, dar nici motivarea nu a fost la nivel optim. După cele două zile de repaus, vom începe o perioadă de pregătire fizică, pentru că meciul cu Craiova este programat luni, 9 martie. Vom utiliza această perioadă pentru a ne încărca bateriile înaintea play-off-ului”, a precizat tehnicianul bulgar.

Până la startul play-off-ului, prevăzut pentru data de 21 martie, CVM Tomis mai are de jucat patru partide oficiale, în ordine, cu SCM U. Craiova (etapa a 21-a din Divizia A1, 9 martie, ora 17.00, Constanța, Sala Sporturilor), cu CSVM Zalău (restanță din etapa a 17-a, 11 martie, ora 14.00, Constanța, sala din Complexul Sportiv „Tomis”), cu Dinamo București (etapa a 22-a, ultima din sezonul regulat, 14 martie, în deplasare) și cu Arcada Galați (manșa retur din sferturile de finală ale Cupei României, 18 martie, în deplasare).

Reamintim că săptămâna trecută, după ce a revenit de la Novosibirsk, CVM Tomis a jucat trei meciuri de campionat în deplasare și le-a câștigat pe toate, dar de fiecare dată cu alt scor: 3:0 cu VCM LPS Piatra Neamţ (luni), 3:2 cu Unirea Dej (miercuri) și 3:1 cu Steaua Bucurețti (sâmbătă). „A fost o perioadă foarte grea pentru noi, în care am reușit să aducem puncte importante pentru clasament, și cred că după aceste trei victorii din campionatul României am luat o opțiune importantă pentru a termina sezonul regulat pe primul loc”, a declarat voleibalistul constănțean Sergiu Stancu după jocul cu Steaua. „Suntem mulțumiți că am terminat cu bine una dintre săptămânile foarte grele ale acestui sezon, cu opt puncte din nouă posibile. Din această săptămână intrăm într-un program normal de pregătire și cred că jocul nostru se va regla”, a adăugat coechipierul său Andrei Spînu.