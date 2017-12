Şase tipuri de turism pot ţine Constanţa în topul destinaţiilor de vacanţă

Proiectul transfrontalier „Turism 365 de zile pe an - soluţii alternative pentru extinderea perioadei active a sezonului turistic în România şi Bulgaria” a intrat în a doua etapă, concretizată printr-o conferinţă româno-bulgară găzduită de Constanţa. Iniţiatorul proiectului, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA), ce are ca partener Camera de Comerţ şi Industrie din Dobrich - Bulgaria, operează cu un buget total de 53,580 euro, din care 48.200 euro finanţare prin Programul Phare CBC şi 5,380 euro contribuţie proprie CCINA. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la promovarea dezvoltării economice durabile a regiunii de graniţă România - Bulgaria prin relansarea turismului românesc şi bulgar în zona costieră litorală prin extinderea sezonului turistic activ. În deschiderea conferinţei mixte româno-bulgare, vicepreşedintele CCINA, Ion-Dănuţ Jugănaru, a declarat că „Turism 365 de zile pe an” este al optulea proiect comun cu Dobrich. „Intenţionăm să-i face conştienţi pe agenţii de turism şi pe toţi jucătorii din piaţa de profil că avem nevoie de turism tot anul şi nu trebuie să ne rezumăm doar la sezonul estival. În plus, România este o destinaţie ideală pentru turiştii de pretutindeni şi pentru asta trebuie să ne luptăm să o promovăm peste hotare”, a afirmat Jugănaru. La conferinţa ce se derulează pe durata a două zile (16 octombrie închiderea) participă o delegaţie de 20 de bulgari şi 40 de agenţi şi firme din turismul constănţean. Discuţiile vor fi moderate de Patrick Viceriat, preşedintele Asociaţiei Franceze a Experţilor în Turism, care nu se rezumă doar la un dialog, ci acţionează ca un lector, „învăţîndu-i” pe cei prezenţi ce soluţii pot asigura un turism 365 de zile pe an. Discursul său a început cu un sfat sau regulile de aur ale turismului competent: “Să pornim de la client! Să vă puneţi în locul turistului şi să vedeţi prin ochii lui critici realitatea, inclusiv cu defectele din serviciile tuuristice! Să vă proiectaţi în viitor şi să fiţi operatorii cei mai critici cu putinţă!”. O scurtă trecere în revistă pentru soluţiile concrete care pot asigura flux turistic constant la Constanţa, expertul francez a enumerat: turismul cultural, cicloturismul, turismul de SPA, turismul gastronomic, turismul social pentru cei cu bugete modeste sau turismul de afaceri.