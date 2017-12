Scad contribuţiile la asigurări sociale, cresc salariile!

Prin aplicarea noului sistem care prevede reducerea contribuţiilor la asigurările sociale, începînd cu 1 iulie, salariaţii vor plăti la stat cu 1,5% mai puţin decît pînă acum. Analiştii economici susţin că această măsură va duce la creşterea salariului mediu net cu 26 de lei, iar în cazul veniturilor minime cîştigul va fi de 8 lei, chiar dacă asta înseamnă şi un consum ridicat. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în luna aprilie, salariul mediu net a fost de 1.282 lei, însă din această vară, un angajat care are un salariu brut de 3.000 de lei va primi lunar cu 45 de lei mai mult decît în prezent, în timp ce unul cu un salariu brut de 1.000 de lei va încasa în plus 15 lei. „Sîntem în pragul unei crize. Poate izbucni peste o lună sau anul viitor. Va trebui să strîngem cureaua în 2009, pentru a acoperi găurile produse în economie de aceste măsuri populiste. Nu poţi stimula creşterea consumului în condiţiile în care acesta a ajuns să reprezinte 93% din Produsul Intern Brut”, a declarat analistul economic Ilie Şerbănescu. Acesta crede că românii vor avea numai de pierdut de pe urma acestor reduceri şi avertizează că “în aceste condiţii, sigur nu vom avea bani pentru pensii în 2009”. Pe de altă parte, economistul Liviu Voinea, director executiv al Grupului de Economie de Aplicată, trage şi el un semnal de alarmă asupra pericolului creşterii deficitului bugetar peste valoarea prevăzută pentru acest an şi nu exclude declanşarea unei crize economice în România. “Această măsură vine într-un moment foarte prost pentru economie, întrucît cheltuielile din bugetul de stat au crescut foarte rapid în comparaţie cu veniturile colectate. Reducerea contribuţiilor va aduce mai mulţi bani în piaţă ceea ce va duce la creşterea cheltuielilor şi la creşterea dezechilibrului economic. Avem foarte multe şanse să intrăm în criză”, a declarat Liviu Voinea. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, a explicat că reducerea contribuţiilor pentru angajat nu putea fi mai mare de 1,5% pentru că ar fi dus la dezechilibre mari în bugetul de sănătate. Păcuraru susţine, la rîndul său, că măsura care va intra în vigoare de la 1 iulie va avea mai mult “un efect psihologic”, însă afirmă că dacă ar fi crescut impozitele cu aceeaşi valoare, toată lumea ar fi criticat decizia adoptată de Executiv.