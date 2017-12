La sfîrşitul săptămînii trecute, la Brăila, s-a desfăşurat faza interjudeţeană a Campionatului Naţional de fotbal "Special Olympics", întrecere la care echipa de fotbal băieţi a Şcolii Speciale Nr. 2 din Constanţa s-a clasat pe prima poziţie. Fotbaliştii constănţeni au cîştigat toate partidele disputate: 5-2 cu Brăila, 3-1 cu Slobozia şi 2-1 cu Călăraşi, obţinînd astfel calificarea la faza naţională, programată la sfîrşitul lunii noiembrie. Sub conducerea şi îndrumarea profesorului Gheorghe Bacula au evoluat următorii elevi: Ionuţ Botezatu (clasa a VII-a B), Petruţ Tabert (clasa a VII-a A), Dumitru Costea (clasa a V-a A), Alexandru Zlate (clasa a VI-a A), Ştefan Tudor (clasa a V-a A), Cosmin Turiac (clasa a VIII-a C), Daniel Catană (clasa a VIII-a C), Robert Butanche (Clasa a VI-a A), Marinică Paenalte (clasa a VIII-a A) şi Dumitru-Titi Leonte (clasa a VII-a A), ultimul fiind căpitanul şi golgeterul echipei. Întreaga formaţie ţine să mulţumească pentru sprijinul acordat conducerii şcolii - director Victoria Haleţ, precum şi Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa - director Elena Frîncu, datorită căreia a fost posibilă deplasarea la Brăila.