Se va interzice Pokemon Go în România? Ce spun parlamentarii

Isteria creată de jocul Pokemon Go a determinat autoritățile din mai multe țări să interzică sau să restricționeze utilizarea aplicației. Nici pe români nu i-a ocolit această febră, ceea ce ne face să credem că jocul ar putea fi interzis și la noi în țară. Totuși, parlamentarii ne asigură că nu ar susține interzicerea vânătorii de pokemoni, nici măcar instituirea unei perioade de prohibiție, cu toate că nu sunt de acord cu acest joc. De exemplu, deputatul de Constanța Remus Cernea, avid susținător al drepturilor animalelor (în special ale delfinilor), nu pare atât de interesat de salvarea pokemonilor. El a spus că nu are de gând să își instaleze aplicația, dar nici nu crede că ar trebui să fie interzisă. În schimb, deputatul Tudor Ciuhodaru, medic de profesie, a spus că limitarea accesului la asemenea aplicații trebuie să se facă prin educaţie pentru sănătate. „Din clasa I până la a XII-a, ar trebui să se ştie că există riscuri asociate statului la calculator și utilizării în exces a unor asemenea jocuri”, a declarat Ciuhodaru. La rândul său, deputatul Ninel Peia consideră că Pokemon Go este o simplă joacă de copii care va dispărea la fel de repede cum a apărut. Asta se va întâmpla, probabil, în ziua când pokemonii vor dispărea de pe planetă. În lipsa unor programe privind protecția lor, așa se va întâmpla.

