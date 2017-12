Seară de vineri cu rap, rock şi reggae

Un nou weekend debutează la Constanţa cu nelipsitele concerte din cluburi, iar în această seară, la loc de cinste sunt artiştii de muzică rap, rock şi reggae.

Rapper-ul Raku va susţine un concert alături de cântăreţul de rap şi reggae Pacha Man, în clubul Heaven’s Hell din oraş. Evenimentul este programat de la ora 22.00, iar în cadrul recitalului, fanii lui Raku de la malul mării vor avea ocazia să asculte live piesele de pe ultimul său album, intitulat „O să-ţi placă” şi lansat în octombrie. Preţul unui bilet este de 20 de lei.

Un alt rapper autohton, îndrăgit mai ales de către adolescenţi, Spike, va face show, în această noapte, în clubul Crush, cu ocazia balului „Fulgilor de nea” al elevilor Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, programat de la ora 22.30. Preţul unui bilet este, de asemenea, 20 de lei.

Tot în această seară, formaţia constănţeană de rock Omul cu Şobolani sărbătoreşte 15 ani de la înfiinţare printr-un concert de excepţie, programat la ora 21.00, pe scena clubului Doors. Preţul unui bilet este de 20 de lei.

Cea mai în vogă trupă autohtonă de reggae, East Roots, va susţine, tot astăzi, de la ora 22.00, un super-concert în clubul Goblin. Formaţia va interpreta piese de pe cel mai recent album, „From the East to the West”. De pre şi afterparty se vor ocupa DJ ExaL şi DJ EoN, iar preţul unui bilet este de 15 lei.