Sebastian Ghiţă dezvăluie schimbul de e-mailuri cu Laura Codruţa Kovesi

Seria dezvăluirilor lui Sebastian Ghiţă continuă. România TV prezintă cum comunica direct Sebastian Ghiţă şi cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi în dosarul Realitatea.

Sebastian Ghiţă a dat publicităţii un schimb de e-mailuri între el şi Laura Codruţa Kovesi pe marginea evoluţiei dosarului "Realitatea".

"Niciodată nu am fost implicat într-o astfel de întâmplare. Nici despre şantaj, nici de ameninţări", se arată într-unul din mailurile lui Sebastian Ghiţă către şefa DNA. "Am auzit o bârfă că ai mai fi depus plângeri pentru şantaj. Dacă ştii ceva te rog să ne dai detalii", se arată în răspunsul primit de pe adresa cucuveaumov@gmail.com. "SOV a avut mai multe discuţii cu mine. Unele cred că există. Discuţiile par prietenoase pentru că SOV încerca să obţină cedări din partea mea. Încerca să mă păcălească. Dacă acceptam propunerile lui, pierdeam banii. Era nesincer.

Ex: dacă acceptam să primesc banii de la el, putea spune că nu-mi mai respect contractul.

Ex: dacă acceptam propunerea cu Money Channel putea să mute emisia Realitatea TV

Ex: a cerut situaţii financiare despre Publika TV pentru a o vinde, aceasta fiind sub contract de management.

Acestea sunt şi dovezi că între Vântu şi Ghiţă nu există nicio înţelegere. Vântu se preface. Sigur că tonul lui Vântu era calm atunci când ştia că se înregistrează. Pe celelalte înregistrări ameninţă tot timpul. Şi mereu cere ca eu să lucrez pentru el. Eu nu am cedat la discuţiile cu el. Aşa au început conflictele. După ce m-a ameninţat, m-am speriat şi, când mi-a cerut bani, am cedat. Deci el m-a presat pana la interventia cu forta si pana la amenintari. Doar după amenințări am cedat si am acceptat să plătesc. Ne mai gândim mâine", scria Ghiţă.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă dezvăluie la România TV scenariul din spatele dosarului Realitatea, în urma căruia fostul mogul Sorin Ovidiu Vîntu a ajuns în spatele gratiilor. Omul de afaceri a susţinut că dosarul Realitatea Media a fost "măsluit" şi că Laura Codruţa Kovesi l-a contactat "pentru a distruge Realitatea TV, dorind să folosească acest post de televiziune pentru sistem". El a mai susţinut că actualul procuror-şef al DNA ar fi făcut presiuni asupra sa pentru a veni cu "denunţuri şi date pe care să le interpreteze, dorind să facă un dosar mare care să o împingă spre vârful Ministerului Public".

"Am sa va prezint felul in care aceste dosare sunt masluite dupa modelul brevetat de Laura Codruţa Kovesi în celebrul dosar Realitatea. O sa vedeti felul in care Kovesi a vrut sa distruga Realitatea TV. Kovesi m-a abordat in cladirea SRI numita K2, unde stateam impreuna la masa si mi-a spus ca ascultându-l pe Vîntu si-a dat seama ca nu mai are finantare pentru Realitatea. A văzut cat de vulnerabil este Vantu si stia că va accepta intr-un fel sa primeasca finantare si sa cedeze Realitatea tv. Am acceptat acest lucru. Dansa s-a gândit ca va putea sa-l doboare si sa-l scoata din joc mult mai repede, iar probabil Realitatea TV să devină o televiziune supusa ce va da stiri pozitive la adresa mai marilor zilei, dar lucrul acesta nu s-a intamplat", spunea Sebastian Ghiţă într-o înregistrare dată publicităţii în urmă cu câteva săptămâni.