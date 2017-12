Şeful ASF, săltat de DNA pentru că şi-a făcut treaba

12:17:23 / 26 Februarie 2014

Hotii striga hotii !!!

Mda, a facut treaba ceruta de partid.Plus incasare prima de sfarsit de an 44.000 Euro. Stiti cati medici sunt in aceasta tara? Sub 30.000. Nu le era si lor bine sa primeasca o prima de 1.000 de euro de sfarsit de an ? Si mai ramaneau inca vreo 14.000. Generalizand, cred ca din salariile si primele astora de la ASF se aduna cel putin un 600.000 euro pe an, numai buni sa se adauge un plus de 1.000 de euro (net!) la salariu fiecarui medic din reteaua nationala de sanatate, din tara Romania.