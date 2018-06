Serena Williams nu mai joacă cu Sharapova! S-a retras!

Dezamăgire totală pentru toţi fanii tenisului! Serena Williams, locul 451 WTA, și Maria Sharapova, locul 30, urmau să joace azi în optimi la Roland Garros. Meciul nu va mai avea loc, deoarece americanca s-a retras, acuzând o accidentare la braţ sau la spate (sunt mai multe versiuni). Serena a explicat decizia, foarte pe scurt, într-o conferință de presă. Este pentru prima dată când se retrage în timpul unui turneu de Grand Slam, iar specialiştii cred că, totuşi, a revenit prea repede pe terenul de tenis, după naştere. Cei care au citit cartea Mariei Sharapova, „De neoprit. Viaţa mea de până acum”, sunt însă convinşi că Serena a renunţat deoarece nu voia să piardă în faţa rusoaicei.

„Nu ştiam cum o să mă simt în timpul acestui meci. Per total, am jucat din ce în ce mai bine, de la meci de la meci. Am sacrificat foarte multe lucruri pentru a ajunge la acest turneu… Simt că lucrurile vor deveni din ce în ce mai bune. Voi juca pe suprafeţe ce îmi convin mai mult. Sper să pot continua recuperarea. Este foarte greu, îmi place mult să joc contra Mariei, jocul ei se potriveşte foarte bine cu al meu. Mă antrenez, mi-am asumat toate sacrificiile. Sunt foarte dezamăgită, dar mi-am promis mie, antrenorului, echipei, că dacă nu sunt măcar la 50, 60 pregătită, nu are sens să joc. Faptul că nu pot servi este definitoriu”, a declarat Serena Williams la conferinţa de presă.

Rusoaica Maria Sharapova s-a calificat în sferturi, unde va juca împotriva învingătoarei meciului Garbine Muguruza - Lesia Tsurenko. Sharapova poate juca împotriva Simonei Halep în semifinala de la Roland Garros.