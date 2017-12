Sevastian Iovănescu a fost condus pe ultimul drum

Lumea sportului constănţean şi-a luat adio, ieri, de la Sevastian Iovănescu, fostul jucător, antrenor şi preşedinte al FC Farul. Decedat luni seară, în urma complicaţiilor apărute după o operaţie dificilă la inimă, efectuată în urmă cu trei săptămâni, nea Bebe a fost condus pe ultimul drum de sute de persoane: familia, foşti colegi, elevi, suporteri constănţeni şi prieteni. La ultima întâlnire cu Iovănescu au venit, printre alţii, întreaga conducere a FC Farul, jucătorii şi antrenorii clubului constănţean, reprezentantul FRF, Adalbert Kassai, preşedintele AJF Constanţa, Vasile Mihu, foştii preşedinţi al FC Farul Hacic Garabet şi Marcel Lică, foşti colegi de la FC Argeş, precum şi directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. Şi alte cluburi din sportul constănţean au fost alături de familia îndoliată: HCM, prin directorul executiv Nurhan Ali, şi CS Tomis, prin antrenorii Ion Crăciun şi Dumitru Muşi, preşedintele Traian Bucovală şi întreg lotul de jucătoare, care i-au fost alături colegei Alexandra. Un semn de preţuire a venit şi din partea autorităţilor locale: Primăria şi Consiliul Local Constanţa, prin viceprimarul Gabi Stan, şi Consiliul Judeţean Constanţa, prin vicepreşedintele Cristinel Dragomir. După ce a plecat de acasă, cortegiul funerar a făcut primul popas acolo unde Iovănescu şi-a petrecut o mare parte din viaţă, la Stadionul “Farul”. Pe acordurile celebrului imn al învingătorilor, “We are the champions”, sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului conducător al grupării de pe litoral a făcut un ultim tur de pistă, purtat pe umeri de fotbaliştii constănţeni, printre care s-au numărat foştii săi elevii de la grupa ’87, Păcuraru, Larie şi Soare. În fruntea cortegiului s-a aflat bunul său prieten şi coleg Cristian Cămui, care a dus crucea, alături de un banner ţinut de o parte dintre fotbaliştii Farului, cu mesajul: “Te vom iubi mereu, Nea Bebe!”. După turul de onoare, cortegiul a poposit în faţa tribunei oficiale, unde a avut loc o scurtă slujbă religioasă, iar decanul de vârstă, Petre Comăniţă, fostul director al Centrului de copii şi juniori al clubului constănţean, a luat cuvântul: „Mi-e greu să vorbesc la trecut despre un elev şi, mai ales, despre un prieten. Am lucrat împreună peste 20 de ani şi mi-a demonstrat că este un adevărat profesionist. A fost un suflet mare, dându-şi viaţa pentru fotbal. Îi vom fi alături în visul său de a nu lăsa Farul să se stingă”. Cortegiul funerar a plecat apoi de la stadion, în aplauzele celor prezenţi, însoţit de scandările membrilor galeriei, care au strigat “Şi după moarte cu FC Farul”, îndreptându-se către Catedrala Sfinţii Apostoli “Petru şi Pavel”. „Nu-mi vine să cred că m-am despărţit de fostul meu coleg, cu care am jucat în anii ’80, la FC Olt. Este o mare pierde pentru fotbalul constănţean şi pentru FC Farul, unde Bebe a răspuns prezent de câte ori a fost nevoie de el şi ca jucător, şi ca antrenor, şi ca preşedinte. A trăit din plin fotbalul şi acest lucru i-a şubrezit sănătatea. Poate că Gicu Dobrin l-a chemat alături de el, acolo sus, pentru a reface cuplul care a adus titlul de campioană la Piteşti”, a spus Marcel Lică. După slujba religioasă, s-a plecat spre Cimitirul “CFR-Palas”, locul unde trupul neînsufleţit al fostului preşedinte al clubului de pe litoral se va odihni veşnic. Nea Bebe a luat cu el o minge de fotbal, un tricou şi un fular cu însemnele Farului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!