Show marca Gigi Becali la Eforie Nord

Cu doar o săptămînă înainte ca Steaua să-şi înceapă parcursul în actuala ediţie a Ligii Campionilor, patronul Gigi Becali a “descălecat” la Eforie Nord într-o minivacanţă, alături de familie, cazîndu-se la Hotelul “Europa”, care aparţine rivalului său de la Rapid, George Copos. “Am venit cu familia la Eforie Nord, pentru că este o staţiune mai liniştită şi vreau să mă relaxez pentru că mă săturasem de agitaţia din Bucureşti. În plus, aici pot face şi tratamente, pentru că eu am unele probleme cu coloana, în zona cervicală”, a explicat Becali. Patronul Stelei a mărturisit însă că nu-l tentează să-şi petreacă timpul pe plajă: “O să merg un sfert de oră, să fac o baie în mare şi să stau cu copiii, dar nu pot să stau două ore la plajă. Ce să fac, să chem soarele să mă facă negru? La plaja merg femeile să se facă mai frumoase. Eu de ce să merg, să mă fac gigolo?”. Gigi Becali s-a arătat impresionat de gestul lui Copos, care şi-a amînat plecarea spre capitală pentru a-l întîmpina. “Nu am să uit gestul lui Copos şi o să i-l returnez pentru că nu-mi place să fiu dator. Mi-e îmi place să ofer, nu să-mi fie oferit”, a explicat patronul din Ghencea, care nici nu concepe ca echipa sa să rateze a doua prezenţă consecutivă în grupele Ligii Campionilor: “Nu am niciun fel de emoţii cu Zaglebie Lubin şi nici nu mă gîndesc să ratăm calificarea în grupe. Ca să trecem mai departe, avem însă nevoie de un coordonator şi un vîrf de mare valoare. Pe plan intern, vreau titlul de campioană”.

L-a ironizat pe Borcea

În mare vervă, Gigi Becali nu şi-a iertat rivalii, ironizîndu-l pe Cristi Borcea, unul din acţionarii lui Dinamo. “Borcea mai are de mîncat pîine şi mămăligă ca să se poate compara cu George Copos. O să-l fac toată viaţa comunist pe Copos, dar este un om onorabil, care a făcut ceva în viaţă, chiar şi cu mentalitatea pe care o are. În plus, el este patron la Rapid, iar Borcea are doar 18 la sută la Dinamo, aşa că să ţină ciocul mic. Este simpatic, rîdem şi glumim cu el, dar ridică prea mult nasul. Dacă zicea Nicolae Badea ceva de Copos mai înţelegeam”, a spus patronul Stelei, care nu se teme de războiul cu ultraşii din Ghencea: “Pace fac cu oamenii, nu cu derbedeii! Pe derbedei am să-i distrug şi vă promit că nu vor mai intra în casa mea”.

Guriţă, spre Gloria Buzău

Patronul Stelei a dezvăluit că fostul căpitan al Farului, Mihai Guriţă, ar putea fi împrumutat la Gloria Buzău. “Nu prea s-a integrat, chiar dacă a dat vreo două goluri. El aleargă cît toţi la un loc, dar la Steaua îţi trebuie mai multă valoare şi este posibil să meargă la Buzău. Celălalt constănţean, Cristocea, îşi găsise locul în echipă, dar are probleme medicale”, a spus Becali, care va fi prezent la Constanţa pe 3 august, cînd este programată partida dintre formaţia din Ghencea şi Farul: “Sînt sigur că Steaua va fi bine primită la Constanţa, pentru că aici sînt mulţi stelişti”.