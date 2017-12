Simona Halep a intrat în vacanță

Eliminată încă din faza grupelor la Turneul Campioanelor de la Singapore, Simona Halep și-a încheiat parcursul din actualul sezon al circuitului WTA și a intrat în vacanță. „Cred că am avut un an bun, cu suișuri și coborâșuri, însă a fost OK. Am avut un debut de an foarte bun, cu victorii la Indian Wells, Dubai, și a fost un mod foarte bun de a începe sezonul. Pe zgură, am încercat să dau ceea ce am mai bun, însă pot spune că nu mi-am găsit ritmul. Am avut și presiunea de anul trecut, deoarece a trebuit să-mi apăr unele rezultate. Nu am jucat foarte bine nici la Wimbledon, însă mi-am luat o pauză de o lună după Wimbledon, iar apoi nu am avut așteptări în SUA, am încercat doar să dau ceea ce am mai bun. M-am descurcat bine acolo, iar acum sunt mai încrezătoare decât înainte”, și-a descris tenismena constănțeană evoluțiile din acest an. „Acum mă voi întoarce acasă și mă voi bucura de vacanță. Vreau să realizez lucruri și mai bune anul viitor. Am multe de îmbunătățit. Va trebui să alerg ceva mai mult. Trebuie să pun însă sănătatea pe primul plan, iar apoi să mă antrenez intens”, a adăugat sportiva în vârstă de 24 de ani. Halep are în palmares 11 titluri WTA, trei dintre ele cucerite în 2015, la Shenzhen (China), Indian Wells (SUA) și Dubai (Emiratele Arabe Unite) și va încheia acest sezon pe locul 2 WTA.

MUGURUZA ȘI KVITOVA, ÎN SEMIFINALE LA SINGAPORE

Tenismena spaniolă Garbine Muguruza, locul 3 WTA, s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a învins-o pe Petra Kvitova (Cehia), locul 5 WTA, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5, vineri, în ultima etapă din Grupa Albă, la capătul unui joc care a durat două ore şi 33 de minute. Iberica a ocupat primul loc în grupă, cu trei succese, în timp ce Kvitova a terminat pe poziția secundă, profitând de faptul că, în celălalt meci din ultima rundă, compatrioata sa Lucie Safarova, locul 9 WTA, a trecut de germana Angelique Kerber, locul 7 WTA, cu scorul de 6-4, 6-3, după o oră şi 27 de minute. Astfel, în semifinale, Muguruza va juca în compania polonezei Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA, iar Kvitova o va întâlni pe rusoaica Maria Şarapova, locul 4 WTA.

