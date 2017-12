Simona Halep s-a întors acasă după “finala secolului”

Milioane de români au urmărit sâmbătă, cu sufletul la gură, prima finală de Grand Slam cu prezenţă românească după o pauză de 34 de ani. Pe zgura de la Roland Garros, tenismena constănţeană Simona Halep a trăit cel mai important moment al carierei sale, lupta pentru trofeu cu fostul lider mondial Maria Şarapova. O încleştare incredibilă, care a s-a întins pe parcursul a trei ore şi două minute - a doua finală, ca durată, din istoria turneului de la Paris, cu doar două minute mai scurtă decât cea din 1996, dintre Steffi Graf şi Arantxa Sanchez-Vicario. Favorită graţie clasamentului WTA, sportiva în vârstă de 22 de ani a fost cotată de specialişti cu a doua şansă în faţa Şarapovei, o jucătoare mult mai experimentată, cu patru trofee de Grand Slam adunate deja în carieră. Startul întâlnirii i-a aparţinut însă constănţencei, care a luat primele două game-uri, însă adversara sa a revenit spectaculos, instalându-se la conducere cu 5-2. Halep a forţat revenirea, recuperând break-ul, dar şi-a cedat din nou serviciul, iar rusoaica şi-a adjudecat primul set. Mai mult, Şarapova a început în forţă şi actul secund, dar Halep a echilibrat disputa, ba chiar a avut în două rânduri şansa de a încheia setul în favoarea sa. Nu a reuşit, intrându-se în tie-break, unde sportiva crescută în oraşul de la malul mării nu i-a lăsat nicio şansă adversarei şi a egalat situaţia la seturi. Decisivul s-a disputat tot sub semnul echilibrului, chiar dacă rusoaica a părut să se detaşeze în învingătoare, conducând cu 4-2. Halep a revenit încă o dată, egalând la 4-4, însă apoi a venit momentul care a schimbat cursul finalei. La primul punct din game-ul al nouălea, o decizie a arbitrului Kader Nouni a dat peste cap concentrarea constănţencei. “Am crezut că se va rejuca punctul pentru că atinsesem mingea, dar regula e alta. Dacă nu o trimit dincolo de fileu, nu se poate repeta. Cred că a fost un moment foarte important. M-am enervat şi apoi n-am putut să-mi gestionez emoţiile. Nu m-am mai concentrat la fel de bine pe punctele următoare. Mi-a tăiat elanul, n-am mai avut energia necesară pentru ce a urmat. Asta e viaţa. Am greşit, trebuie să învăţ din asta”, a mărturisit Halep. Din acel moment, ea nu a mai câştigat niciun punct, iar Şarapova s-a impus cu 6-4, 6-7, 6-4.

CU LACRIMI ÎN OCHI Aplaudată la scenă deschisă de cei 15.000 de spectatori, Halep a primit înfrângerea cu lacrimi în ochi, dar a găsit puterea să mulţumească celor care au sprijinit-o din tribunele arenei „Philippe Chatrier“, dar şi milioanelor de români care au urmărit meciul la televizor. “Am plâns în primele minute de după meci, după care mi-a revenit zâmbetul pe buze. Aş fi vrut să profit de moment. Era prima mea finală de Grand Slam. Am făcut tot ce puteam, practicând un joc de nivel foarte înalt. Nu voi uita niciodată acest meci. Atmosfera a fost extraordinară, mulţi fani români au venit la meci să mă încurajeze. Îmi spuneam că este fantastic că am ajuns până aici. Am început bine. Tactica mea era bună. Am deschis bine unghiurile, lovind mingea puternic, însă Maria a făcut ceea ce ştie cel mai bine: să lovească mingea extrem de puternic. S-a şi mişcat bine. Am încercat să pun presiune, dar Maria este foarte puternică mental, o mare campioană, experimentată, care a câştigat deja mai multe finale de Grand Slam. Am avut două săptămâni incredibile, e un turneu incredibil şi sunt fericită că aţi venit şi m-aţi susţinut. Vreau să le mulţumesc tuturor românilor din tribune şi celor din România, vă mulţumesc din inimă că aţi fost alături de mine. Mulţumesc familiei, echipei mele, aţi făcut o treabă foarte bună. Vă mulţumesc pentru susţinere şi pentru ce aţi făcut în această săptămână. A fost prima mea finală de Grand Slam, sper să nu fie şi ultima. Părinţilor mei le spun: Vă mulţumesc şi vă iubesc”, a spus constănţeanca, răsplătită cu 1.300 de puncte WTA şi un premiu de 825.000 de euro.

SUSŢINERE LA NIVEL ÎNALT La finala de la Paris, Halep a avut parte de o numeroasă susţinere din tribune. Întreaga sa familie şi cei din staff-ul tehnic au îmbrăcat tricouri roşii, pe care era inscripţionat “Allez Simona”. La fel au făcut şi personalităţi venite să o încurajeze, premierul Victor Ponta şi soţia sa, Daciana Sârbu, ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, omul de afaceri Ion Ţiriac şi preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac. “Simona Halep a fost absolut extraordinară, un exemplu de voinţă, curaj şi mândrie! Rezultatul acestei finale istorice nu mai contează - Simona a fost cea mai bună, cea mai aplaudată şi cea mai iubită! Pentru miile de români din arenă şi milioanele de acasă, Simona este de acum un motiv de mândrie şi un model de urmat! Mulţumim, Simona!”, a notat premierul Victor Ponta. “Ce performanţă! România este mândră de tine, Simona. Azi, ai făcut istorie. Îţi mulţumim!”, a scris fosta mare campioană de gimnastică Nadia Comăneci, pe pagina sa de Facebook. “Mulţumim, tu eşti campioana noastră. Chiar dacă suntem în îndepărtatul Afganistan, noi am fost cu sufletul alături de tine şi am trăit meciul la intensitate maximă. Ne-ai făcut să fim mândri că suntem români şi nu uita că eşti, ca şi noi, o luptătoare. Mult succes în competiţiile viitoare şi la cât mai multe finale!”, i-au transmis militarii Batalionului 20 Infanterie Dolj - “Scorpionii Negri”.

O FINALĂ SPECIALĂ Finala de sâmbătă a fost cea mai echilibrată şi spectaculoasă din ultimii 13 ani şi una dintre cele mai lungi din istorie, fiind pentru prima oară după 2001 când s-au disputat trei seturi. Tenisul practicat de cele două sportive a fost înaltă calitate, iar spectatorii au aplaudat de multe ori în picioare evoluţiile din teren. “A fost cea mai grea finală din cariera mea. Simona, ai avut două săptămâni incredibile. Felicitări, este un pas foarte mare. Felicitări ţie şi echipei sale”, a spus după meci Şarapova. “Bravo, Maria Şarapova! Un mare respect pentru Simona Halep... Ce finală! I-aţi făcut pe toţi să iubească tenisul feminin”, a scris fostul mare campion Boris Becker, pe contul său de Twitter.

S-A ÎNTORS ACASĂ Aseară, Halep a revenit în ţară, fiind aşteptată de 200 de admiratori, dar şi de preşedintele FRT, George Cosac, de ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, de secretarul de stat în MTS, Carmen Tocală, şi de fosta jucătoare Cătălina Cristea, la Aeroportul „Henri Coandă“ din Bucureşti. “Sunt mult mai emoţionată acum decât înainte de finală. Este un moment deosebit pentru mine şi vă mulţumesc că aţi venit aici. Le mulţumesc românilor care m-au susţinut la Paris şi tuturor oamenilor care m-au susţinut în faţa televizoarelor punct cu punct. Mă bucur că am reuşit această performanţă pentru mine şi pentru România. Mă bucur că sunt din România”, a mărturisit, emoţionată, Halep. Finalista de la Roland Garros va petrece o săptămână la Constanţa, alături de familie. “Stau să mă odihnesc, iar apoi plec la s'Hertogenbosch, la un turneu pe iarbă. Mă întorc mereu cu drag în Constanţa. Îmi voi face timp să îmi salut toţi prietenii şi toţi oamenii care m-au ajutat”, a precizat constănţeanca. Azi, Halep va avea un nou motiv de bucurie, urmând să urce pe locul 3 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare din istorie pentru o tenismenă din România.