Sistemul de canalizare nu e un coș de gunoi!

04:30:44 / 15 Octombrie 2015

Nici chiar asa

Acesta nu este un articol, ci o informare a RAJA, deci isi avea locul in spatiile publicitare ale ziarului.. In parte este adevarat ca cetateanul nostru nu prea le are cu educatia, dar acest articol seamana cu aruncatul pisicii moarte peste gardul vecinului, iar vecinul o arunca in canalizare. Articolul vrea sa ne faca sa credem ca TOATE inundatiile din oras se datoreaza numai locuitorilor, nu si subdimensionarii retelei. In incheiere matura cu mata moarta si curtea fratelui Enel. Asta ca in final RAJA sa rasara din hoasca batrana in fata mare!