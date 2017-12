Soția lui Bercea iese azi din pușcărie

Fănica Anghel, soția lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, va fi eliberată condiționat astăzi, după ce Judecătoria Medgidia a admis propunerea comisiei de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Poarta Albă. Precizăm că ea a fost condamnată definitiv, în mai 2014, la un an de închisoare cu executare pentru mărturie mincinoasă, în dosarul în care bărbatul ei a primit opt ani și nouă luni de detenție după ce și-a înjunghiat un nepot. Decizia instanței este definitivă. În altă ordine de idei, Fănica Anghel a apărut, ieri, în fața magistraților Tribunalului Constanța, care o judecă, alături de rudele ei, pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. Inculpata nu a vrut să dea declarații, susținând că nu se simte pregătită, deoarece are probleme de sănătate. Același motiv a fost invocat și de fiul ei, Grinică-Ion Anghel, care a spus că nu poate vorbi pentru că îl doare coloana și are amețeli. Celălalt fiu judecat în acest caz, Florin Anghel, a cerut un răgaz pentru a studia înregistrările deținute de familia sa, ca să fie în măsură să povestească judecătorului toate faptele, în ordine cronologică. Toți trei vor fi audiați la termenul următor, de pe 17 februarie. Izaura Anghel nu a fost prezentă la proces deoarece este internată în spital cu una dintre fetele ei.

"MIRCEA BĂSESCU S-A ÎNROȘIT" Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, a fost singurul care a vrut să dea declarații, ieri, în fața instanței. El a relatat discuția pe care a avut-o cu Mircea Băsescu. „În ziua flagrantului, când ne-a chemat în biroul său de la Agigea ca să ne dea o parte din bani, fără să precizeze despre ce sumă este vorba, m-am supărat că ne-a dat doar 10.000 de euro din cei 280.000 de euro pe care îi mai avea de returnat. I-am spus: Nașule, doar atât? Păi, dacă o să dăm noi la DNA sau la DIICOT filmările pe care le are Florin (cumnatul meu - n.r.), în care apari că ai primit bani de la el sau că ai negociat eliberarea socrului meu, în secunda doi vei fi arestat!”, a declarat Marius Constantin. El a adăugat că, după ce le-a înmânat cei 10.000 de euro, Mircea Băsescu le-a spus insistent că vrea doar să-i ajute financiar, pentru că știe că trec printr-o situație dificilă de când aproape toată familia a intrat la închisoare. „El știa că procurorul era deja acolo și înregistra totul și a vrut să nu se afle că banii sunt, de fapt, o datorie la noi”, a mai spus Marius Constantin. Ginerele lui Bercea a afirmat că, în timpul unei discuții anterioare purtate cu Mircea Băsescu, tot în biroul acestuia din Portul Constanța Sud - Agigea, la care a participat și Marian Căpățână, cel din urmă a afirmat că banii au ajuns la fratele fostului președinte. „Mircea Băsescu s-a înroșit la