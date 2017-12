Şofer fugar reţinut de poliţişti

Un tânăr de 24 de ani, din Năvodari, a fost reţinut de poliţiştii constănţeni la scurt timp după ce a fost implicat într-un accident rutier. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Gheorghe Daniel Nae se deplasa la volanul unui autoturism pe o stradă din Năvodari, şi, din cauza neatenţiei, la o intersecţie, a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat public. În maşină cu el se afla un amic care, în urma coliziunii, s-a lovit cu capul de parbriz. Şoferul a fugit de la locul accidentului, însă martorii din zonă au sunat imediat la 112. La adresa respectivă au ajuns o ambulanţă, dar şi un echipaj de poliţie. În scurt timp anchetatorii l-au prins pe fugar şi au aflat şi motivul pentru care acesta părăsise locul accidentului: Gheorghe Daniel Nae nu avea permis de conducere şi este recidivist, fiind condamnat în anul 2009 pentru comiterea unei tâlhării. Oamenii legii au întocmit pe numele lui un dosar penal pentru părăsirea locului accidentului, conducere pe drumurile publice fără a poseda permis şi vătămare corporală. Ieri, magistraţii Judecătoriei Constanţa au respins propunerea de arestare formulată de procurori pe numele lui Nae şi au decis cercetarea lui în libertate cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

VARIANTE Victima accidentului, Florentin Odică, are o altă variantă despre cele întâmplate. El spune că totul s-a întâmplat din cauza cumnatului lui Nae, Marius Păun, care a intrat cu maşina în ei. „Noi mergeam la o alimentară şi, la un moment dat, în spatele nostru a apărut Marius Păun care a intrat cu maşina în noi. Ne-am speriat şi am intrat cu maşina în stâlp. Am coborât din maşină şi am fugit de frică”, a declarat Florentin Odică. Totodată, mama lui Nae spune că Păun i-ar dori răul fiului ei. „Daniel avea mâine (vineri - n.r.) examen pentru şcoala de şoferi şi Păun l-a urmărit ca să îi facă rău. Acum două luni a vrut să ne dea foc la casă şi a spus că o să ne facă rău cu orice preţ”, a declarat Maria Nae.