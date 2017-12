Soldaţii americani au renovat o grădiniţă

Copiii de la Grădiniţa nr. 31 din Constanţa au acum posibilitatea de a învăţa într-o unitate conformă cu standardele europene privind siguranţa. Grădiniţa a fost renovată cu ajutorul soldaţilor militari cantonaţi în Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu. Timp de trei luni, zi de zi, americanii au muncit la Grădiniţa nr. 31, încercînd să le ofere copiilor un mediu sigur. Ieri a avut loc, în cadrul unei ceremonii, inaugurarea lucrărilor. „Ne considerăm norocoşi că a fost aleasă această grădiniţă pentru renovare. Militarii care fac parte din Forţele Navale ale SUA, cunoscuţi sub numele de Seabees, au lucrat din greu la acest proiect, timp de trei luni. Au pus un gard nou, podele şi au văruit exteriorul şi interiorul grădiniţei. Nu a fost uşor, au lucrat multe ore, dar acest lucru nu a contat pentru că scopul final al lucrărilor era să fie asigurat un mediu primitor şi lipsit de pericole pentru cei mici”, a declarat comandantul Joint Task Force East, col. Perry Anest. Soldaţii americani au recunoscut că nu au lucrat singuri la acest proiect. „Ne-au ajutat educatoarele şi personalul grădiniţei. Aceştia s-au oferit voluntari şi, în zilele de week-end, au venit la grădiniţă şi au lucrat alături de Seabees\", a continuat col. Anest. Chiar dacă au muncit zi de zi, militarii şi-au găsit cîteva ore libere şi s-au jucat cu cei mici. „A fost destul de greu, dar eforturile nu mai contează cînd vine vorba de copii. Printre lucrări, ne-am făcut timp şi să ne jucăm cu cei mici”, a declarat şeful de şantier, maistru principal Tammy Brown. Cadrele didactice de la Grădiniţa nr. 31 recunosc că la început copiii au fost derutaţi de faptul că nişte militari lucrează în construcţii şi nu se antrenează pentru luptă. „Pentru noi a fost o experienţă nouă. Nu ştiam că soldaţii reconstruiesc, dar am aflat că există batalioane de reconstrucţie. Faptul că am lucrat alături de ei ne-a ajutat mult. De mai bine de trei ani căutăm un nume pentru grădiniţa noastră. Probabil că a fost mîna destinului dar, lucrînd alături de americani, am decis ca grădiniţa noastră să se numească Albinele Mării, care se traduce în limba engleză Seabees”, a declarat directorul Grădiniţei nr. 31, Mariana Mitran. Copiii care învaţă în această unitate de învăţămînt au organizat un mic spectacol în semn de mulţumire pentru munca militarilor americani. Acesta nu este primul proiect în care se implică soldaţii americani. Anul trecut, batalionul de reconstrucţie a renovat Clinica de Dermato-Venerice şi, în urmă cu o lună, a finalizat lucrările la un centru de Plasament din Constanţa.