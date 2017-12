Sorți norocoși pentru handbalistele de la CSM București

Calificată în premieră în Final Four-ul Ligii Campionilor, campioana României la handbal feminin, CSM București, va înfrunta pe Vardar Skopje (Macedonia) în semifinalele competiției, care va avea loc la 7 și 8 mai, la Budapesta. Bucureștencele au avut șansă la tragerea la sorți, pentru că le-au evitat pe Buducnost Podgorica Muntenegru), formația Cristinei Neagu, cea mai bună handbalistă din lume, deținătoarea trofeului, care a eliminat în sferturi pe HCM Baia Mare, și pe Gyor ETO, campioana din 2013 și 2014. „Pentru majoritatea fanilor noștri este o tragere la sorți de vis. Pentru mine personal nu este, pentru că aș fi preferat Gyor ETO. Noi am început sezonul cu mare încredere, dar am acumulat multe accidentări pe parcursul timpului și am avut rezultate alternante, însă ne-am gândit mereu la Final Four. Ne-am atins obiectivul și ne dorim să câștigăm, dar vom vedea ce va fi”, a spus Nicolae Luca, team manager al campioanei României.

CSM București a mai jucat în acest sezon de două ori cu Vardar Skopje, în grupa principală I, dar a pierdut ambele confruntări cu macedonencele, 21-22 la Skopje și 25-30 la București. În sferturi, româncele au trecut de formația rusă Rostov pe Don cu 26-25 (acasă) și 29-28 (deplasare), iar Vardar a eliminat-o pe Larvik (34-20 și 26-28). La 7 mai se vor disputa cele două semifinale, CSM București - Vardar Skopje și Buducnost Podgorica - Gyor ETO, iar la 8 mai sunt programate finala mică și finala mare. Arena în care se va desfășura turneul poartă numele fostului boxer ungur Laszlo Papp, triplu campion olimpic, și are o capacitate de 12.500 de locuri.

Citește și:

Handbaliștii români s-au calificat în grupele preliminare ale CE 2018

Cristina Neagu şi-a prelungit contractul cu Buducnost Podgorica