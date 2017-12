Sorţi norocoşi pentru HCM Constanţa

Şansa i-a surâs campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa, la tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, efectuată ieri, la sediul Federaţiei Europene de la Viena. Astfel, elevii lui Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan au evitat marile forţe ale handbalului european şi sunt cotaţi cu şanse la ocuparea locului secund în grupă, ceea ce le-ar aduce calificarea în optimile de finală, dar şi un adversar accesibil în lupta pentru un loc în sferturi.

Sub ochii directorului executiv al grupării de pe litoral, Nurhan Ali, sorţii i-au trimis pe elevii lui Ion Crăciun în Grupa C, alături de HSV Hamburg (campioana Germaniei), RK Cimos Koper (campioana Sloveniei), Sankt Petersburg HC (vicecampioana Rusiei), Orlen Wisla Plock (campioana Poloniei) şi câştigătoarea Grupei a III-a de calificare, în care vor evolua HC Metalurg Skopje (campioana Macedoniei), FH Hafnarfjordur (campioana Islandei), Haslum HK (campioana Norvegiei) şi Maccabi Srugo Rishon Lezion (campioana Israelului). „Dacă în privinţa sălii unde vom susţine meciurile de pe teren propriu avem ghinion, tragerea la sorţi ne-a oferit un dram de noroc. Este cea mai accesibilă grupă de când jucăm în Liga Campionilor. Conform rezultatelor din ultimii ani şi calculelor hârtiei, avem şanse la locul secund. Singura necunoscută este Wisla Plock, care a câştigat titlul în Polonia în dauna mult mai titratei Kielce şi s-a întărit puternic în această vară. În rest sunt echipe pe care le cunoaştem şi par accesibile, la care se va adăuga, cel mai probabil, Metalurg, care va veni din turneul de calificare”, a declarat Nurhan Ali. „Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă. Avem şanse mari la calificare, dar depinde mult de felul în care ne vom pregăti în această vară. Sper ca băieţii să abordeze cu mult curaj această grupă şi sunt convins că vom face o figură frumoasă. Cu excepţia lui Hamburg, care se detaşează prin valoare şi organizare, celelalte echipe sunt sensibil egale şi depinde doar de noi să ocupăm o poziţie cât mai sus în clasamentul grupei. Vom juca probabil şi împotriva celor de la Metalurg, o echipă puternică, întărită în această vară cu mulţi jucători de valoare. Şi Wisla am înţeles că a transferat mai mulţi handbalişti importanţi, printre care şi Ghionea, astfel că loturile se pot schimba considerabil până la debutul competiţiei”, a adăugat antrenorul Ion Crăciun. Şi jucătorii constănţeni consideră că adversarii din grupă sunt accesibili. „Cu excepţia polonezilor, care au venit... neinvitaţi, am picat cu toate echipele pe care mi le-am dorit. Cred că Hamburg va câştiga toate meciurile, iar celelalte echipele se vor bate pentru calificare. Va fi o luptă dură pentru locurile 2-3. Dacă vom câştiga pe teren propriu cu Wisla şi Koper şi ne vom impune în ambele manşe cu Sankt Petersburg şi echipa venită din turneul de calificare, avem asigurat un loc în optimi”, a explicat extrema stângă George Buricea. „Este o grupă accesibilă pentru noi. Hamburg este cea mai tare echipă, dar celelalte sunt egale ca valoare. Important este să trecem de grupe, dar va conta şi locul ocupat, pentru că ne poate asigura un adversar mai facil în următoarea fază”, a completat extrema dreaptă Laurenţiu Toma.

DEBUT CU POLONEZII. Meciurile din faza grupelor se vor desfăşura în intervalul 28 septembrie - 26 februarie, primele patru echipe din fiecare grupă obţinând calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Conform tragerii la sorţi, HCM are următorul program - etapa 1: Wisla Plock - HCM (între 28 septembrie şi 2 octombrie); etapa a 2-a: HCM - HSV Hamburg (5-9 octombrie); etapa a 3-a: HCM - Cimos Koper (12-16 octombrie); etapa a 4-a: St. Petersburg HC - HCM (19-23 octombrie); etapa a 5-a: echipa din grupa de calificare - HCM (16-20 noiembrie); etapa a 6-a: HCM - echipa din grupa de calificare (23-27 noiembrie); etapa a 7-a: HSV Hamburg - HCM (30 noiembrie-4 decembrie); etapa a 8-a: HCM - Wisla Plock (8-12 februarie 2012); etapa a 9-a: HCM - St. Petersburg HC (15-19 februarie); etapa a 10-a: Cimos Koper - HCM (22-26 februarie).

Componenţa celorlalte grupe - Grupa A: FC Barcelona (Spania), Croaţia Osiguranje-Zagreb (Croaţia), Kadetten Schaffhausen (Elveţia), Chambery Savoie HB (Franţa), Bosna BH Gas Sarajevo (Bosnia), câştigătoarea Grupei a II-a de calificare; Grupa B: Chekhovskie Medvedi (Rusia), MKB Veszprem KC (Ungaria), BM Ciudad Real (Spania), Fuchse Berlin (Germania), Bjerringbro-Silkeborg (Danermarca), câştigătoarea Grupei de calificare pentru echipele cu wild-card; Grupa D: Montpellier HB (Franţa), AG Copenhaga (Danemarca), THW Kiel (Germania), Reale Ademar Leon (Spania), Pick Szeged (Ungaria), câştigătoarea Grupei I de calificare.

ULTIMA SPERANŢĂ. Directorul executiv al constănţenilor, Nurhan Ali, s-a întâlnit, luni seară, la Viena, cu secretarul general al Federaţiei Europene de Handbal, Michael Wiederer, pentru a clarifica situaţia Sălii Sporturilor din Constanţa. „Oficialii federaţiei sunt intransigenţi, dar ne-au lăsat un pai de care să ne agăţăm. Astfel, în luna august va sosi la Constanţa un reprezentant al forului european care va inspecta încă o dată Sala Sporturilor. Principalele probleme sunt numărul mic de locuri şi lipsa unei încăperi VIP, dar ultima poate fi rezolvată destul de uşor. Le-am explicat că oraşul nostru oferă alte facilităţi, condiţii de cazare şi de securitate pentru delegaţiile echipelor, chiar dacă Buzăul ne-a primit cu braţele deschise, astfel că mai există o mică speranţă să jucăm meciurile de pe teren propriu la Constanţa”, a spus oficialul constănţean. Altfel, gruparea de pe litoral continuă să-şi întărească lotul, fiind în discuţii avansate cu fostul căpitan al echipei naţionale de tineret, Călin Hagiu, un inter stânga în vârstă de 23 de ani de la Universitatea Cluj.