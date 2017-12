Soţia lui Jan Tistu, cercetată pentru mărturie mincinoasă

Considerat la un moment dat principalul suspect în cazul dispariţiei unei fetiţe din Plopeni, Jan Tistu este judecat în prezent sub acuzaţia că şi-ar fi batjocorit, în mod repetat, doi dintre cei opt copii minori. Unul dintre martorii din proces a fost chiar soţia acestuia, Maria Tistu, care în timpul urmăririi penale şi-a acuzat soţul că i-ar fi molestat copiii, ba chiar a susţinut că l-ar fi surprins în momentul în care întreţinea raporturi sexuale orale cu una dintre fete. Ajunsă în faţa judecătorului însă, ea şi-a schimbat depoziţia, afirmînd, sub jurămînt, că ar fi fost bătută de poliţiştii din Chirnogeni, şi ademenită cu bani, pentru a-şi incrimina soţul. De altfel, pe lîngă Maria Tistu, un alt martor care şi-a schimbat declaraţia este şi Chivuţa Gălbenuş, una dintre fostele vecine ale familiei Tistu. În lumina acestor noi declaraţii, judecătorii s-au autosesizat privind mărturiile mincinoase date de cele două femei şi au cerut poliţiei să demareze o anchetă în acest sens. Marţi după amiază, ofiţerii Poliţiei Municipiului Constanţa, care se ocupă de dosar, s-au prezentat la uşa familiei Tistu, cu un mandat de aducere emis pe numele Mariei, pentru ca femeia să fie adusă la Constanţa, pentru audieri. Jan Tistu susţine că era o oră destul de tîrzie şi femeia trebuia să aibă grijă de cei şase copii, astfel că s-au înţeles cu oamenii legii să amîne audierile pentru a doua zi. “Eu veneam la Constanţa pentru că aveam termen în proces, aşa că am spus că e mai bine să vină şi ea odată cu mine”, a declarat Jan Tistu.

Tistu îi acuză pe poliţişti că i-au ţinut copiii nemîncaţi jumătate de zi

Jan Tistu spune că, ieri dimineaţă, poliţiştii şi-au făcut apariţia în faţa Palatului Justiţiei, şi au luat-o atît pe soţia sa, cît şi pe cei doi copii care o însoţeau, pentru a o audia. Potrivit bărbatului, Maria şi cei doi copii au fost ţinuţi ore întregi în sediul poliţiei. “Mi-au spus că audierea va dura numai jumătate de oră. În schimb, au interogat-o timp de trei ore! Şi mai grav este că nu au ţinut cont că cei doi copii, unul de şase luni, iar celălalt de 2 ani au stat jumătate de zi nemîncaţi. Am încercat să intru în poliţie să iau măcar copiii, căci nu mi se părea normal să fie practic chinuiţi atîta timp, dar nu m-au lăsat”, a spus Tistu. Soţia acestuia, Maria Tistu susţine că, în tot acest timp, ar fi fost ameninţată de poliţişti care o interogau pentru a reveni la declaraţia dată iniţial, care îl incrimina pe soţul ei de molestarea copiilor. “M-au chemat să mă ameninţe să-mi menţin declaraţia dată prima dată poliţiştilor de la Chirnogeni. Dar eu le-am spus că atunci am fost forţată şi că unul dintre poliţişti chiar m-a lovit şi că îmi menţin cele spuse în instanţă”, a spus Maria Tistu. Totodată, femeia susţine că oamenii legii i-ar fi reamintit şi de faptul că în declaraţia dată anul trecut mărturisea că a fost bătută de Tistu pentru a nu-l învinui, dar că nici acest aspect nu ar fi fost adevărat. “Le-am explicat că, de fapt, în ziua aceea m-am certat cu soţul meu din cauza geloziei mele şi din cauza asta m-a lovit”, a mai adăugat Maria. Tistu a mai spus că deşi ieri ar fi trebuit să ducă copiii la doctor, acest lucru nu a mai fost posibil, în condiţiile în care audierea femeii s-a încheiat în jurul orei trei după amiază. “Noi venisem cu copiii la Constanţa pentru a-i duce la un consult, pentru că eu am TBC şi trebuie să fie şi ei consultaţi, nu cumva să se fi îmbolnăvit”, a spus Tistu. Pe de altă parte, cms. Dănuţ Pisică, adjunctul Poliţiei Municipiului Constanţa neagă acuzele aduse de familia Tistu anchetatorilor. Potrivit acestuia, atît prima declaraţie, cît şi cea de ieri au fost date în prezenţa unor martori, astfel că posibilitatea existenţei unor ameninţări sau a unor bătăi este exclusă. “Declaraţiile au fost luate în prezenţa unor martori asistenţi, o procedură standard în cazurile unde sînt implicate rude, căci există suspiciunea ca acestea să-şi schimbe declaraţia”, a arătat cms. Pisică. Mai mult, oamenii legii spun că au ţinut copiii lîngă femeie, căci Tistu susţinea că trebuie să fie prezent în sala de judecată, unde se desfăşura procesul său. Totodată, poliţiştii spun că nu este prima dată cînd se încearcă audierea femeii privind acuzaţiile de mărturie mincinoasă şi determinare la mărturie mincinoasă. În urmă cu două săptămîni, anchetatorii au mers la Plopeni pentru a vorbi cu ea, dar atunci Tistu nu i-ar fi dat voie să declare nimic fără ca el să fie prezent.