Soţia lui Tom Hanks s-a vindecat de cancer

Rita Wilson, soţia actorului american Tom Hanks, s-a vindecat de cancer mamar, a anunţat Colin Hanks, cel mai mare dintre fiii starului hollywoodian. Actriţa Rita Wilson, în vârstă de 58 de ani, care trebuia să joace în această perioadă pe Broadway, la New York, în spectacolul de teatru ”Fish in the Dark”, a decis să intre în concediu medical, după ce a fost diagnosticată cu cancer mamar, la începutul lunii aprilie. Ea a suportat, la scurt timp după diagnosticare, o mastectomie dublă. Miercuri, fiul cel mare al actorului Tom Hanks a acordat un interviu pentru emisiunea de televiziune „Entertainment Tonight“ în care a dezvăluit faptul că Rita Wilson se simte bine şi s-a vindecat de teribila maladie cu care fusese diagnosticată. Rita Wilson va suporta, în perioada următoare, o intervenţie de reconstrucţie mamară.

Rita Wilson este cea de-a doua soţie a actorului Tom Hanks, care a fost căsătorit cu Samantha Lewes, între anii 1978 şi 1987. Lewes a decedat în 2002, din cauza unui cancer. Tom Hanks are doi copii din acea căsătorie, Colin şi Elizabeth. Rita Wilson şi Tom Hanks s-au căsătorit în 1988 şi au împreună doi fii, Chester şi Truman Theodore.